Koyuna gece vakti paramparça eden hayvanın feci sonu! Video tüyler ürpertiyor - Son Dakika
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Koyuna gece vakti paramparça eden hayvanın feci sonu! Video tüyler ürpertiyor

29.12.2022 10:35
Koyuna gece vakti paramparça eden hayvanın feci sonu! Video tüyler ürpertiyor

Türkiye'de kaydedilen bir videoda, koyunlara saldırı düzenlediği belirtilen domuz, kangallar tarafından öldürüldü.

Türkiye'deki bir köyde kaydedilen video, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Domuz, gece vakti köydeki ağıla girerek koyunlara saldırdı. Koyunlardan birini de parçalara ayırarak öldürdü.

KANGALLAR AFFETMEDİ

Çiftliğin kangalları ise koyuna saldırıyı affetmedi. Gece ahıla giren domuzu yakalayan iki kangal, dakikalar içerisinde domuzu öldürdü. Kangalların domuzu parçaladığı anlar da anbean kameralara yansıdı.

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Son Dakika Yaşam Koyuna gece vakti paramparça eden hayvanın feci sonu! Video tüyler ürpertiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koyuna gece vakti paramparça eden hayvanın feci sonu! Video tüyler ürpertiyor - Son Dakika
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