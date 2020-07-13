Türkiye'de koronavirüs hayvanseverleri Labrador ve Poodle cinsine yöneltti - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs hayvanseverleri Labrador ve Poodle cinsine yöneltti

Türkiye'de Labrador Retriever Türkiye Club, koronavirüs (Covid-19) salgınında Labrador ve Poodle cinsi gibi 'sadık ev ' köpeklerine olan talebin arttığını açıkladı.

Türkiye'de Labrador Retriever Türkiye Club, koronavirüs (Covid-19) salgınında Labrador ve Poodle cinsi gibi 'sadık ev ' köpeklerine olan talebin arttığını açıkladı.

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Türkiye'nin en büyük Labrador çiftliği "Labrador Retriever Türkiye"ye göre, salgın sırasında 'yaşlı ve çocuklarla iyi geçinen en zeki köpek" olarak bilinen Labrador cinsi köpeklere olan talep arttı.


Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde, hayvanseverler evde bakılan köpek türlerine büyük rağbet gösterdi. Bu kadar fazla talaeple hiçbir dönemde karşılaşmadıklarını ifade eden Labrador Retriever Türkiye kurucusu Turgay Çalışkan, " 15 yıldan fazladır özel bir ırk olan Labrador yetiştircisiyim. Bir anda aşırı bir talep ile karşılaştık. Üretim çiftlikleri böyle bir telap artışı beklemiyorlardı ve yeter kadar cevap veremedik" dedi.


Bunun üzerine bünyesinde köpek üretimi, sağlığı ve psikolojisi konusunda birçok uzman barındıran Labrador Retriever Türkiye, salgın nedeniyle köpekler için artan talebin, bu köpeklerin sahiplenilldikten sonra karşılaştığı sorunlar konusunda uyarıda bulundu.


Labrador Türkiye kurucusu Turgay Çalışken halka, köpek sahiplenmeden önce 'iki kere düşünme' çağrısında bulundu.


Çalışkan, canlı bakımının zor bir süreç olduğunu ifade ederek; " Bir canlı edinmek ve ona bakmak meşakkatli bir süreç. Aileler kendilerine aile yapılarına uygun köpek seçimi yapmalılar. Aileye katılacak olan köpeğin 15 yıllık bir hayat arkadaşı olacağını sadece bu süreç için köpek sahiplenilmemesi gerektiğini bütün hayvan sahiplenmek isteyen kişilere anlattık" dedi.


Koronavirüs karantinası boyunca 'köpek sahiplenme' talebinin şu an kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Çalışkan, evde bakıma en yatkın köpek ırklarından olan ve dünyanın en popüler ırkı Labrador Retriever ırkına ve ufak ırklardan en çok poddle, maltese terrier ve cavalier king charles cinslerine talep arttığını söyledi. - BURSA

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de koronavirüs hayvanseverleri Labrador ve Poodle cinsine yöneltti - Son Dakika
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