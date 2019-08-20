Son Dakika Haberleri: Türkiye'de kükürtdioksit emisyonları hava kalitesini tehdit ediyor
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Türkiye'de kükürtdioksit emisyonları hava kalitesini tehdit ediyor

54 dakika önce

Greenpeace’in hazırladığı rapora göre Türkiye, 2018 yılında hava kirliliği dolayısıyla kükürtdioksit emisyonları en yüksek olan ilk 10 ülke arasında.

Türkiye'de kükürtdioksit emisyonları hava kalitesini tehdit ediyor, System.String[]
Greenpeace'in hazırladığı ve tüm dünyada kükürtdioksit (S02) emisyonlarını inceleyen son rapor, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sorununun vehametine ışık tutuyor.

Buna göre Türkiye, 2018 yılında hava kirliliği dolayısıyla asit yağmurları, hastalıklar ve erken yaşta ölümlerin sebebi olan, insan faaliyetleri kaynaklı SO2 emisyonları en yüksek olan (919 kt ile) ilk 10 ülke arasında.
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Greenpeace, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:59 
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