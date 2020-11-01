Türkiye'de okuyan Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi - Son Dakika

Türkiye'de okuyan Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi
01.11.2020 12:29
Türkiye'de 1985-1991 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası bursuyla Marmara Üniversitesi'nde okuyan Dr. Hussein Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi.
Türkiye'de 1985-1991 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası bursuyla Marmara Üniversitesi'nde okuyan Dr. Hussein Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi.
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı özerk bölge olan Zanzibar'da başkanlık seçimlerinde, iktidar partisi Devrimci Parti'nin adayı Dr. Hussein Mwinyi, yüzde 76.29 oy alarak Başkan seçildi. Mwinyi, Türkiye'de 1985-1991 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası bursuyla Marmara Üniversitesi'nde tıp eğitimi almıştı. 29 Ekim'de yapılan seçimde Zanzibar'ın 8. Başkanı olan 54 yaşındaki Tanzanyalı politikacı, Milli Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı olarak görev yapıyordu. - DARÜSSELAM
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