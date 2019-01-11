Türkiye'de Tarım Öğretiminin Başlamasının 173'üncü Yılı Esogü'de Kutlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
(ZMO) Eskişehir Şubesi ortaklığında 'Türkiye
'de Tarım Öğretiminin 173'üncü Yılı Kutlama Programı' gerçekleşti.
ESOGÜ Ali Numan Kıraç Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Ziraat Fakültesi öğrencileri adına konuşan fakülte özel öğrencisi görme engelli Ferhat Arslan, tarımın son dönemde sanayinin gelişimi, kırsaldan kente göç ve yanlış kentsel yapılaşmalarla ikinci plana atılmış olsa da, gerek sanayiye hammadde üretmesi, gerekse de ihracatla ekonomiye katkılarından dolayı önemini halen korumakta olduğunu kaydetti. Ferhat Arslan, Atatürk
'ün 'Tarım milli ekonominin temelidir' sözünün anlamlı olduğunu çünkü bir ülkenin bağımsız olabilmesi için gıda güvenliğini sağlayabilmesinin gerektiğini söyledi.
"Meslek hayatına atıldıklarında ZMO olarak yanlarında olacağız"
TMMOB ZMO Eskişehir Şubesi Başkanı Mert Erman Özen, milli ekonominin temelinin tarım olduğunu ve ziraat mühendislerinin de bu ayağın temelini oluşturduğunu söyledi. Mert Erman Özen, ZMO olarak bu görev ve sorumluluk bilinciyle her zaman üretim, teknoloji, ekoloji, sosyoloji ve eğitim alanlarında yer alarak üreticilere, öğrencilere, ziraat mühendislerine ve topluma fayda sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Türkiye'de tarım öğretiminin başlamasının 173'üncü yılını kutlayan Mert Erman Özen, ziraat mühendisi adaylarına da seslenerek ileride meslek hayatına atıldıklarında ZMO olarak yanlarında olacaklarını ifade etti.
"Tarım eğitiminde rekabet kaçınılmaz"
ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Koç
, Halkalı
Ziraat Mektebi'nde 1846'da başlayan ziraat eğitimi alanında bugün geldiğimiz noktada 40 ziraat fakültesi ve uygulamalı bilimler fakülteleri altına açılan bölümlerle eğitim veren kurum sayısının sürekli arttığını belirtirken, tarım eğitiminde rekabetin kaçınılmaz olduğunu ve rekabete hazır olunması gerektiğini söyledi. Rekabete hazırlanırken de o işin en iyisini yapmanın gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Koç, ziraat mühendisi adaylarına kendilerini iyi yetiştirmeleri çağrısında bulunarak, sürekli sorgulayan ve hocalarından faydalanan öğrenciler olmalarını öğütledi. Prof. Dr. Ali Koç Türkiye'de tarım öğretiminin başlamasının 173'üncü yılının ziraat camiasına mutluluklar getirmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eski Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın'ın 'Üretimden Tüketime Tarım Sektörü: Sorunlar/Çözümler' konulu sunumunun ardından; mesleklerinde 25'inci yıllarını dolduran ziraat mühendislerine plaketleri, unvan değişikliği yapan akademik personele teşekkür belgeleri takdim edildi. Programda ayrıca Ziraat Fakültesi özel öğrencisi Ferhat Arslan'ın babası Sefa Arslan'a oğlunun eğitimine verdiği destek ve sergilediği özveriden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. - ESKİŞEHİR