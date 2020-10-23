Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yılı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor - Son Dakika

Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yılı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor

23.10.2020 12:23
Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yılı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor, System.String[]

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm veteriner hekimlerin görev başında olduğunu belirterek "Bir taraftan laboratuvarlarda aşı, serum ve ilaç üretmek için olağanüstü...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm veteriner hekimlerin görev başında olduğunu belirterek "Bir taraftan laboratuvarlarda aşı, serum ve ilaç üretmek için olağanüstü gayret gösterilip, Kovid-19 aşısının insanlarda deneme aşaması olan Faz-1'e gelinirken, diğer taraftan sahada da hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu süreçte ülkede dünya çapında birçok veteriner hekim bilim insanının yetiştiğini ve önemli buluşlara imza attığını bildirdi.

Veteriner hekimlerin salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarını yürüterek ülke hayvancılığına ve insan sağlığına sundukları katkılara dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, dünyayı kuşatan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm veteriner hekimler görev başında olup, ülkemizin en büyük ilinden ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı, serum ve ilaç üretmek için olağanüstü gayret gösterilip, Kovid-19 aşısının insanlarda deneme aşaması olan Faz-1'e gelinirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir."

Eroğlu, veteriner hekimliğin hayvanların ve insanların sağlığı, refahı ve çevrenin korunması amacıyla faaliyet gösteren istisnai bir meslek olduğuna işaret ederek veteriner hekimlerin gıda güvenliği, biyogüvenlik, biyolojik çeşitlilik, antimikrobiyal dirençlilik ve iklim değişikliği gibi dünyanın en acil sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için çalıştığını vurguladı.

"Yeni fakülte açmak yerine mevcut olanların denkliği sağlanmalı"

Türkiye'de 33 veteriner fakültesi bulunduğu bilgisini veren Eroğlu, bu alanda yeni fakülteler açılmasıyla hayvan, insan ve çevre sağlığıyla hayvancılığın zarar göreceğini, yeni fakülteler açmak yerine, mevcutların uluslararası denkliğinin onaylanması için çaba gösterilmesi gerektiğini savundu

Eroğlu, yeni fakülte açılışları için asgari standartlarla açılış kriterlerinin uyulmasının önem taşıdığına dikkati çekerek "Veteriner fakültelerine girişte taban puan veya yüzdelik başarı sınırı kriterleri getirilmeli, veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin araştırma ve uygulama ağırlıklı olması zorunluluğundan dolayı, veteriner fakültesi kontenjanları ülkemizde ihtiyaç duyulan veteriner hekim sayısı, fakültelerin fiziki yapısı, hayvan hastanesi, uygulama çiftliği, laboratuvar ve akademik altyapıları da dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzmanlığın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Eroğlu, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi başlatılması gerektiğini kaydetti.

Eroğlu, veteriner hekimlerin biyolojik savaşla mücadele konusunda da eğitim almalarının sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Mesleğimizin yüksek standardını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için yüksek kaliteli bir veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin ülkemize kazandırılmasının yanı sıra sürekli eğitimler, iyi donanımlarla çağdaş veteriner hekimlik uygulamaları gerçekleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Veteriner, Türkiye, Türk, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yılı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki koronavirüs toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşayan grip aşısı uygulanmasına başlandı: Öncelik yüksek risk grubunun Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor
İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası         
11:59
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak         
09:59
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:27:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yılı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei