Türkiye'deki Faal Dernek Sayısı Artıyor

07.01.2026 11:35
Türkiye'deki faal dernek sayısı 101.823'e ulaştı; İstanbul lider, Ardahan en az derneğe sahip.

Türkiye'deki faal dernek sayısı bu yıl itibarıyla 101 bin 823'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) istatistiklerine göre, geçen yıl 101 bin 768 olan faal dernek sayısı, bugün itibarıyla 101 bin 823'e ulaştı.

Faal dernek sayılarına bakıldığında İstanbul 23 bin 460 ile birinci sırada yer alırken, Ankara 10 bin 659 ile ikinci, İzmir ise 5 bin 613 ile üçüncü sırada yer aldı.

İlk 5'te yer alan diğer şehirler ise 4 bin 330 dernekle Bursa ve 3 bin 294 dernekle Kocaeli olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre en az faal derneğe sahip il, 113 dernekle Ardahan oldu. Tunceli 119, Bayburt 143 ve Hakkari 163 faal dernekle listenin sonlarında yer aldı.

Ülkede faaliyet gösteren derneklerin önemli bir bölümünü yöre ve hemşehri dernekleri oluşturuyor.

Derneklerin çoğu mesleki ve sosyal dayanışma alanlarında yoğunlaşıyor. Hayvan sevenler dernekleri de kayıtlarda ön plana çıkıyor.

İsimleri dikkati çekenler

Derneklerin faaliyet alanları kadar, tercih edilen ilginç isimler de dikkati çekiyor.

Kayıtlarda, "Hungobungo", "Başardım Abi", "Aklını Oynatanlar", "Bekar Danışmanlığı", "Esmiyor", "Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler", "Bombacı Mülayim Kuş Evi", "Şair Ceketli Çocuk", "Bir Güzellik Yap", "Yalnız Köyü", "Bir Mucize Lazım", "Ötücü ve Uçucu Kuşları Yetiştirenler", "Dededen Toruna", "Kalbi Güzel İnsanlar", "Hayır Duası", "Bir Şey Yapmalı" ve "Yeşil Sırtlılar" gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, İstanbul, Ardahan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

