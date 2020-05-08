Türkiye'deki Mısırlılar tahliye edildi - Son Dakika

Gelenlerin, Marsa Alam bölgesinde bir tatil köyüne yerleştirildiği ve 14 gün karantinada kalacakları aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasıyla Türkiye 'de kalan Mısırlılar, ülkelerine döndü.

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