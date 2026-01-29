Türkiye'deki Özbekistan Devlet Okulu'nun yapımına yönelik "Taş Koyuş" merasimi düzenlendi - Son Dakika
Türkiye'deki Özbekistan Devlet Okulu'nun yapımına yönelik "Taş Koyuş" merasimi düzenlendi

29.01.2026 20:26
Özbekistan Cumhuriyeti Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanlığı tarafından Bakırköy'de inşa edilmesi planlanan okulun "Taş Koyuş" merasimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in video konferansla bağlandığı törenle gerçekleştirildi.

Bakırköy'deki Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mahallesi'nde düzenlenen törene, Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezazhan Karimova, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İstanbul Valisi Davut Gül, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Türk ve Özbekistan vatandaşları katıldı.

Özbekistanlı sanatçı Lola Akhmedova'nın mini konser verdiği tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Özbekistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Protokol heyetinin tören alanına geçmesiyle birlikte Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı sırasında alana video konferans yöntemiyle canlı bağlandı.

Okul yapılacak alanın kendilerine geniş açıyla gösterilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayırlı olsun" dileklerini iletmesinin ardından, protokol heyeti ile Özbek ve Türk çocuklar temel taşı üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Tören, alkışlarla sona erdi.

Okulun detayları

İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında karşılıklı eğitim kurumu açmak amacıyla, iki ülkenin Milli Eğitim Bakanları tarafından 1 Kasım 2025'te Arsa Tahsis Protokolü imzalanarak taşınmazların tahsisleri yapıldı.

Bu kapsamda Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent Şehri Şeyhantahur İlçesi Kohota Mahallesi'nde bulunan alanı Türkiye'ye tahsis etti. Binanın mülkiyeti Özbekistan Cumhuriyeti'nde kalmak kaydıyla intifa hakkı Türkiye Cumhuriyeti'ne süresiz ve bilabedel verildi.

Buna karşılık olarak, Türkiye tarafından da İstanbul'un Bakırköy İlçesi Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mahallesi'nde, Bakırköy Özyazıcı Engelliler Ortaokulu bahçesindeki taşınmaz, binanın mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde kalmak ve bilabedel verilmek kaydıyla, Özbekistan Cumhuriyeti'ne tahsis edildi.

Kaynak: AA

20:50
