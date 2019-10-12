Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Arap Birliği'nin skandal bildirisine ilk tepki
Son Dakika Politika Türkiye'den Arap Birliği'nin skandal bildirisine ilk tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin skandal bildirisine ilk tepki

10 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'na karşı Arap Birliği'nin yayınladığı kabul edilemez bildiriyi kınayan bir açıklama yaptı.

Türkiye'den Arap Birliği'nin skandal bildirisine ilk tepki, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'na karşı Arap Birliği'nin yayınladığı kabul edilemez bildiriyi kınayan bir açıklama yaptı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


"Bugün yayımladığı bildiride ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliği'ni en sert biçimde kınıyorum. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs'ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen'de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz. Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir" - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Fahrettin Altun, Arap Birliği, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
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