Türkiye'den giden gönüllü berberler İdlib'deki 110 yetimi tıraş etti - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kırsalında yaşayan 110 yetim çocuk, Türkiye'den gönüllü giden berberlerce tıraş edildi.

Genç İHH Suriye Görevlisi İsmail Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli faaliyetlerle yetimlerin yüzlerini güldürmeyi arzuladıklarını belirtti.

Sarmada ve Killi bölgelerinde yetimhanelerde kalan çocuklar için etkinlik yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle berberler düşük kapasitede çalışıyor. Yetimlerimizin anneleri tarafından bize gelen talep üzerine bir organizasyon yaptık. Genç İHH Çalışan Gençlik Birimi tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, çeşitli illerden İdlib'e giden Türk berberler 110 çocuğu tıraş etti. Şölen havasında geçen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. "