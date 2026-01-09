Türkiye'den Halep'teki Çatışmalara Yakından Takip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Türkiye'den Halep'teki Çatışmalara Yakından Takip

09.01.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenlik kaynakları, Halep'te Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmaların Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde yakından izlendiğini belirterek, "Sivil halkın güvenliği ve muhtemel göç dalgalarının önlenmesi temel önceliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik kaynakları, Halep'te Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmaların Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde yakından izlendiğini belirterek, "Sivil halkın güvenliği ve muhtemel göç dalgalarının önlenmesi temel önceliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'deki gelişmelerin milli güvenlik öncelikleri doğrultusunda yakından takip edildiğini belirterek, "Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının sahadaki gelişmeleri bu hedefler doğrultusunda izlediğini vurgulayarak, "Sınır hattına yakın bölgelerde yaşanan çatışmaların Türkiye'ye olumsuz etkilerini en aza indirmek, muhtemel göç hareketlerini dikkatle takip etmek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gelişmeler yakından izlenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Halep kentinde, özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmalara değinen güvenlik kaynakları, "Bu çatışmalar, Türkiye'nin milli güvenlik perspektifi içinde ele alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, SDG'nin Suriye hükümetiyle 10 Mart'ta imzalanan mutabakata uymadığını belirterek, "SDG'nin uzlaşıdan uzak ve maksimalist tutumu, sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açmıştır" dedi. Çatışmaların bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıdığına da dikkat çekildi.

Suriye hükümetinin uzun süre diyalog ve uzlaşı kanallarını açık tuttuğunu belirten güvenlik kaynakları, "Şam yönetimi, sorunun çatışmasız çözümü için SDG'ye çok sayıda öneri sunmuştur. Ancak bu öneriler kabul edilmemiş, zaman kazanmaya yönelik bir tutum sergilenmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Çatışmalar sonrası sahadaki duruma ilişkin bilgi veren kaynaklar, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümü merkezi yönetimin kontrolüne geçmiştir. Şeyh Maksud mahallesinde ise süreç devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Son gelişmelerin ardından Suriye hükümetinin SDG unsurlarının bölgeden çıkması için adımlar attığını aktaran kaynaklar, "SDG üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi amacıyla güvenli koridor oluşturulmuş, yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek için saat 03.00 itibarıyla tek taraflı ateşkes ilan edilmiştir" bilgisini paylaştı.

Bu adımların Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu değerlendirildiğini belirten güvenlik kaynakları, "Bununla birlikte sivil halkın güvenliği ve muhtemel göç dalgalarının önlenmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. SDG unsurlarının sivil mahalleleri ve halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalışmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin sürecin başından bu yana barışçıl çözümü esas aldığını ifade eden kaynaklar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye hükümeti ve ABD ile sürekli temas halindedir. Uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajlar iletilmektedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmelerden anbean haberdar edildiğini belirten güvenlik kaynakları, "Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde, gelişmeler çok boyutlu olarak izlenmektedir. Sahadaki MİT personeli 24 saat esasıyla görev başındadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını kendi güvenliğiyle eşdeğer gördüğünü vurgulayan kaynaklar, "Suriye'deki Kürtler, Suriye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Kürtlerin haklarının korunması da Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Türkiye'nin temel amacı, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar ile toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. SDG'nin de Suriye'nin siyasi birliğine, toplumsal huzuruna ve entegrasyonuna katkı sunacak bir tutum sergilemesi beklenmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Suriye, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Türkiye'den Halep'teki Çatışmalara Yakından Takip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:37:41. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den Halep'teki Çatışmalara Yakından Takip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.