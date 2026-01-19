Türkiye'den İspanya'ya Başsağlığı Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Adamuz kasabasında dün meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
