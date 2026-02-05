Türkiye'den Nijerya'ya Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Nijerya'ya destek olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.