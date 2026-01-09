Türkiye'den Yunanistan'a Saldırı Tepkisi - Son Dakika
Türkiye'den Yunanistan'a Saldırı Tepkisi

09.01.2026 09:58
Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'daki okula yapılan saldırıyı kınadı ve olayın aydınlatılmasını istedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, " Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz. Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasını, faillerin ivedilikle tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını Yunan makamlarından bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Batı Trakya'daki Karacaoğlan köyünde bulunan Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokula düzenlenen saldırıyı kınadı. Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz.

Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasını, faillerin ivedilikle tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Karacaoğlan'da yaşayan soydaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyor; Türkiye olarak, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış hak ve menfaatlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

