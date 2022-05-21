Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden ihtiyaç sahiplerine destek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İyilik Atölyelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik etkinlikler, gönüllülerin tecrübe paylaşımı ile psikolojik ve manevi destek gibi projeler yürütülüyor.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "İyilik Atölyeleri"nde gönüllülerin, ihtiyaç sahiplerine yönelik etkinlikler düzenlediğini belirtti.

İyilik Atölyelerinin ilkinin Ankara'da açıldığını ve birçok ilde de açılmak üzere Vakfın Kadın ve Gençlik Kolları'nın hazırlıklarını sürdürdüğünü bildiren Açık, şöyle devam etti:

"İyilik Atölyelerimizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik etkinlikler, gönüllülerimizin tecrübe paylaşımı, psikolojik ve manevi destek gibi birçok projeye imza atıyoruz. Özellikle gönüllülerimizin el emeği göz nuruyla hazırladıkları ürünlerle hem ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşıyor hem de Hayır Çarşılarımızdan elde ettiğimiz kazanımları iyiliğe dönüştürüyoruz. 'Hayata Başlarken' projemizle bu yardımlarımızın ilk adımlarını da attık. Gönüllülerimiz tarafından dikiş atölyemizde hazırlanan gelin bohçası ve bebek bohçasıyla ihtiyaç sahibi genç kızlarımızın ve yeni doğum yapmış annelerimizin en mutlu günlerinde yanlarında oluyoruz."

İyilik Atölyelerinin önemli bir proje olduğunu ifade eden Açık, vakfın, hayatın her alanında insana dokunmayı ve maddi-manevi destek vermeyi amaçladığını belirtti.

Atölyelerde gönüllülerle yardım bekleyen vatandaşlar için üretim yaptıklarını ve üretilenleri faydaya dönüştürdüklerini bildiren Açık, şunları kaydetti:

"Kadın ve Gençlik Kollarımızın öncülüğünde gönüllülerimize yönelik tezhip, ebru, dikiş-nakış ve deri atölyeleri de gerçekleştiriyoruz. Çocuk Destek Eğitim Merkezinde de kalan kız çocuklarına, hafızlık Kur'an kursu öğrencilerine ve engellilere psikolojik destek amaçlı sanat etkinlikleri ve grup çalışmaları düzenliyoruz. Atölyelerimizde ayrıca gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi aileleri bir araya getirerek birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oluyoruz.

Hayırseverlerimizin bağışlarıyla İyilik Atölyelerinde gönüllülerimiz tarafından hazırlanan ikramlıkları üniversiteler, hastaneler, şehir meydanları, cami avluları gibi mekanlarda vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Gönüllülerimizce hazırlanan mantı, sarma gibi yiyeceklerden Hayır Çarşılarımız da elde edilen kazanımlarla ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırıyoruz."