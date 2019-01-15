Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı Arasında İş Birliği Protokolü

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Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
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"Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı da eğitim alanında daha fazla bulunmak için bu bilinç içerisinde güçlerini birleştirecek"
ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı da eğitim alanında daha fazla bulunmak için bu bilinç içerisinde güçlerini birleştirecek" dedi
Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imzalanmasından önce konuşan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak her yıl düzenli bir şekilde yurt dışı din hizmetleri ve konferansları gerçekleştiriyoruz. Bu konferanslarda en çok önem verdiğimiz hususların başında FETÖ ve benzeri dini istismar eden örgütlerler mücadele geliyor" ifadelerini kullandı.
"Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı da eğitim alanında daha fazla bulunmak için bu bilinç içerisinde güçlerini birleştirecek"
"Türkiye Maarif Vakfının en önemli çalışmalarından birisi yurt dışında okullar açmak" diyen Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:
" Burada bizim doğru dini bilgiyi yurt içinde ve yurt dışındaki insanlara ulaştırmamız gerekiyor. İnancımızı insanlara yanlış göstermek isteyen bir takım gruplara ve terör örgütlerine karşı bizim birlikte mücadele vermemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurt dışında irtibat halinde olduğumuz 300'ün üzerinde dini liderler ve kanaat önderlerine mektup göndererek bilgilendirme yaptık. Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı da eğitim alanında daha fazla bulunmak için bu bilinç içerisinde güçlerini birleştirecek."
"Yapacağımız iş birliği protokolüyle zaten sahada var olan iş birliklerimizi resmi hale getirmiş olacağız"
Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün
ise, "2016'dan bugüne dünyanın farklı ülkeleriyle yakın temas içinde bulunuyoruz. 95 ülkeyle yakın temasımız var. Bunların içinde 55 ülkede Maarif Vakfı olarak eğitim alanındaki iş birliklerimizi sürdürmek üzere temsilciliklerimizi açtık ve yetkililerimizi oraya gönderdik. 34 Türkiye Maarif Vakfı Okulları var. Üçüncü yılımızın sonuna kadar bu sayıyı 50 ülkeye yaymak istiyoruz. Bizden önce oralara giden ve gerek Türk gerek Türk olmayan diğer Müslüman gruplara hizmet eden Diyanet Vakfıyla iş birliği yaparak yurt dışındaki eğitim hizmetlerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu çerçevede yapacağımız iş birliği protokolüyle zaten sahada var olan iş birliklerimizi resmi hale getirmiş olacağız. Türkiye'nin temsil ettiği değerleri ve geleneği oralara sağlıklı şekilde götürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalanarak hatıra fotoğrafı çektirildi.