Son Dakika Haberleri: Türkiye Drift Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Türkiye Drift Şampiyonası

10 dakika önce

2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kayseri'de yapıldı.

2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kayseri'de yapıldı.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışlarda aralarında yabancıların da bulunduğu 27 sporcu yarıştı.

Sporcular 26 Ekim'de İzmir'de yapılacak son etap öncesi en yüksek puanları toplamak için piste çıktı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Gözlemcisi Neşat Şutova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplam dört ayaktan oluşan yarışmalar sonucunda en fazla puanı elde eden sporcunun TOSFED tarafından Türkiye drift şampiyonu ilan edileceğini söyledi.

Driftin bir motor sporu olarak son zamanlarda yaygınlaşmaya başladığını belirten Şutova, şunları söyledi:

"Oldukça yüksek popülariteye sahip. Son zamanlarda, 'sokakta drift yaptı, düğünde dirt yaptı' haberleri çoğaldı. Buna özel ceza çıkarıldı. Drif yapmanın cezası 5 bin 10 lira yapıldı, caydırıcı olması nedeniyle. Cezayı kesinlikle onaylıyoruz. Bu işin bir motor sporu dalı olduğunu, lisanslı kişilerce yapılması, gerekli güvenlik donanımına sahip otomobillerle, güvenli kapalı bölgelerde yapılması gerektiğini her fırsatta vurgulamak amacımız."

Türkiye Drift Şampiyonası, 26 Ekim'de İzmir'de yapılacak etapla sona erecek.

Türkiye Drift Şampiyonası

Kayseri, Türkiye, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li Özkoç'tan, Egemen Bağış'ın büyükelçi olmasına tepki: Hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek
Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, vasiyeti gereği kesilen bacağının gömüldüğü yere defnedildi E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Türkiye sorusuna Rus Bakan'dan çarpıcı cevap: Komşularınızı seçemezsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 18:29:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Drift Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]