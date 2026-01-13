Türkiye Ekonomisi 2025'te Olumlu Ayrışacak - Son Dakika
Türkiye Ekonomisi 2025'te Olumlu Ayrışacak

13.01.2026 13:16
Yılmaz, Türkiye'nin cari açığı azaltarak 2025 yılında olumlu bir ekonomik ayrışma yaşayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünya genelindeki risk ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi, dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, ekonomiye artan güven, iyileşen beklentiler ve artan dış kaynak girişi ile 2025 yılında birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmıştır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Cari açığın sürdürülebilir seviyelerdeki seyri ve ülke risk priminin iyileşmesi, dış finansman ihtiyacını düşürürken dış finansman maliyetini de azaltmaya devam etmektedir" değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, cari işlemler dengesinde, mevsimsel etkilere bağlı olarak hizmetler kalemindeki destekleyici unsurların azalmasıyla kasım ayında 4 milyar dolar açık verildiğini bildirdi.

"Dış dengedeki iyileşmenin sağlam temellere dayandığını göstermektedir"

Yılmaz, yıllıklandırılmış cari açığın kasım ayı itibarıyla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, OVP hedefleriyle uyumlu, sürdürülebilir seviyesini koruduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ekonomimizin yapısal kapasitesini yansıtan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlasının yıllıklandırılmış bazda 44,6 milyar dolara ulaşması, dış dengedeki iyileşmenin sağlam temellere dayandığını göstermektedir. Dünya genelindeki risk ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi, dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, ekonomiye artan güven, iyileşen beklentiler ve artan dış kaynak girişi ile 2025 yılında birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmıştır. Doğrudan yatırımlar ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artışla 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış değeri 14,4 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından geçtiğimiz yıla nazaran daha olumlu olmasını, yürütülen reformların sonuçları itibariyle görünür hale gelerek yatırım ortamını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde temel amacımız, cari açığın finansmanında uluslararası yatırımların payını yükselterek cari açığın kompozisyonunda daha olumlu bir görünüm elde etmek ve dış dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu amaç doğrultusunda enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar, AR-GE odaklı üretim, katma değerli sanayi ve ihracat hamlelerinin, cari işlemler dengesinde yapısal dönüşümü sağlayacak stratejik araçlar olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

