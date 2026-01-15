Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

15.01.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün elektrik üretimi 1,11 milyon MWh, tüketimi ise 1,1 milyon MWh oldu. İhracat ve ithalat verileri açıklandı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 114 bin 531 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 207 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 8 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 559 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 114 bin 531 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 207 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 184 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 860 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:57:26. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.