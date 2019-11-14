Türkiye EURO 2020'de

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Finalleri'ne katılmaya hak kazandığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Servet Yardımcı, ay-yıldızlı ekibin elemelerin 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantilediği maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk Milli Takımı'nın gereken sonucu elde ettiğini dile getiren Yardımcı, "Çok mutluyuz. Gruptan çıkmamız için 1 puan yetiyordu, bunu da aldık. Henüz maçlar bitmedi. Arnavutluk- Fransa maçında her şey olabilir. Grup lideri olma ihtimalimiz yüksek. Milli takım, ülkenin tutunduğu ve sevincinin birleştiği zirve. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Mehmet Baykan: "Türkiye, çok şeyi hak ediyor"

Spor Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, üst üste 2 Avrupa Şampiyonası'na katılmanın kendileri için çok büyük mutluluk olduğunu kaydetti.

Geleceğin güzel göründüğünü dile getiren Baykan, "EURO 2016'dan sonra EURO 2020'ye de gitmek büyük bir mutluluk. İnşallah bu turnuva boyunca en başarılı organizasyonların birinde, en başarılı sonucu alacağız. Türkiye, çok şeyi hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Ali Düşmez: "Güzel bir birliktelik gösterdik"

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ise A Milli Takım etrafında güzel bir birliktelik olduğunu aktardı.

Ay-yıldızlıların EURO 2020 vizesi almasının Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Düşmez, "El ve gönül birliği ile bu takımı kuranlar, yönetenler, yönetim kurulu, seyirciler, futbol camiamız, seyircilerimiz, ülkemiz ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere güzel bir birliktelik gösterdik. Futbol ailesi çok daha güzel günler görecek." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'ndaki atmosfere değinen Ali Düşmez, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız, futbolcularımızı tebrik etti. Güzel günleri ve daha fazlasını özledik, istiyoruz, inşallah olacak." şeklinde görüş belirtti.