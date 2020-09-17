Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve Sırbistan ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan Portekiz 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen Hırvatistan 8. ve 1 basamak gerileyen Uruguay da 6. sırada yer aldı.

Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; Türkiye, Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim 1 Belçika 1773 - 2 Fransa 1744 - 3 Brezilya 1712 - 4 İnigltere 1664 - 5 Portekiz 1653 +2 6 Uruguay 1645 -1 7 İspanya 1642 +1 8 Hırvatistan 1628 -2 9 Arjantin 1623 - 10 Kolombiya 1622 -

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