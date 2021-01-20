Türkiye, geçen yıl 17,1 milyar dolarlık makine ihraç etti - Son Dakika

Türkiye, geçen yıl 17,1 milyar dolarlık makine ihraç etti

20.01.2021 10:43
Türkiye, geçen yıl 17,1 milyar dolarlık makine ihraç etti, System.String[]

Türkiye'nin makine ihracatı geçen yıl 17,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin makine ihracatı geçen yıl 17,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta yüzde 4,5'lik düşüş yaşansa da küresel salgına rağmen kayıp sınırlı kaldı.

Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün ihracatı aralıkta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,5 artış gösterdi.

Son çeyrekte büyük bir atılım yaparak yüzde 9 artış kaydeden sektörün ihracatı, yıl genelinde 17,1 milyar dolar oldu. Sektör, 200'den fazla ülkeye 3,1 milyon tonluk makine satışı gerçekleştirdi.

Küresel makine ticaretinin yüzde 12 düştüğü 2020'de Türkiye'nin makine ihracatındaki kayıp yüzde 4,5 ile sınırlı kaldı. İhracat, TÜİK hesaplamasına göre ise 18 milyar doları aştı.

Yurt dışından makine alımı yüzde 9 ila 21 arasında düşen Almanya, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde, Türk makine sektörü ihracat düşüşünü yüzde 3'ün altında tutmayı başardı. Rusya ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye devam eden makineciler, bu ülkeye ihracatını da yüzde 22 artırdı.

"Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracatımız son çeyrekte yüzde 21 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünya makine ihracatının arttığı yıllarda tüm rakiplerinden daha hızlı artış sağladıklarını, küresel ticaretin daraldığı 2020'de de ihracat düşüşünü sınırlı tutmayı başardıklarını bildirdi.

Giderek yükselen teknoloji seviyesi ve rekabetçi fiyatlar sayesinde düşüşü yüzde 4,5 seviyesinde durdurabildiklerini aktaran Karavelioğlu, bağlantıları sayesinde en önemli pazarlardan Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracatın son çeyrekte yüzde 21 arttığını kaydetti.

Karavelioğlu, "Tüm dünyada KOBİ'lerin krizler karşındaki esnekliklerini ve çevikliklerini test eden bir süreç yaşandı. AB'deki makine imalatçısı KOBİ'ler felç olurken, biz birçok büyük ekonomide pazar payımızı artırdık." ifadelerini kullandı.

"Makine sektörü en hızlı toparlanan birkaç ülkeden biriyiz"

Kutlu Karavelioğlu, bu yıl şartların oluşması halinde sektörün yüzde 10 büyüyebileceğini ancak ihracatta yakalanan tonaj rakamına ulaşılmasının zor olduğunu belirtti.

Makine üretiminin dünya genelinde yüzde 5 daraldığı yılda Türk makine sanayisinin üretiminin yüzde 7 arttığını aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretimdeki artış büyük bir ivme yakalandığının işareti. Makine sektörü en hızlı toparlanan birkaç ülkeden biriyiz. Küresel makine ve teçhizat yatırımlarının salgın öncesi seviyesine gelecek yıl ortasında ulaşacağı tahminleri henüz iyileştirilmedi. Fakat ne olursa olsun, biz belirsizliklerin hakim olacağı bu süreci de önemli kazanımlarla geçireceğiz ve ihracat performansımızla rakiplerimizden ayrışmaya devam edeceğiz."

Karavelioğlu, Türk makine sektöründe yüzde 50 seviyelerine kadar düşen kapasite kullanım oranlarının yüzde 72'ye çıktığını, en zorlu koşullar altında dahi Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki paylarını artırarak yüzde 11'e yaklaştırdıklarını, makine imalatçılarının büyük bir alkışı hak ettiğini belirtti.

"Yerli makine payını korumak için tedbirlerimizi sıkılaştırmalıyız"

MAİB Başkanı Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ithalatının 11 ayda 25,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İmalatçılarımızın senelerce çalışarak 5,5 milyar dolar seviyesine indirdiği makine dış ticaret açığı bu yıl ikiye katlandı. Sanayimizin, Uzak Doğu'nun dampingli ve finansman destekli mallarına gösterdiği aşırı ilgiyi hem sürdürülemez hem de vahim bir kaynak israfı olarak görüyoruz. Makinelerimizin yüzde 65'inden fazlasını ithal eden gelişmiş ülkeler artık zamanında teslimat, güven ve kaliteyi öncelik olarak belirlemişken Türkiye'deki yatırımcıların bunları görmezden gelmesinin yanlışlığına dikkat çekiyoruz."

Karavelioğlu, ithalatın artmasının sadece ucuzluğa ya da finansman olanaklarına bağlanamayacağını belirterek, "Makineler, Türkiye'nin ihracatında olduğu gibi ithalatında da ikinci büyük kalemdir. Bu çelişkili durumu gidermek ve artan iç talepte yerli makine payını en azından korumak için tedbirlerimizi sıkılaştırmalıyız. Gerek yatırım teşvik mevzuatımızın gerekse kamu alımları ve KÖİ projelerinin 11. Kalkınma Planı'nın yerli makineleri önceleyen hükümlerine uygun hale getirilmesini öncelikle talep ediyoruz. İlave gümrük vergilerinde nihai ürün ithalatını kolaylaştırıcı indirimler yapılması için henüz erken olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Almanya, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, geçen yıl 17,1 milyar dolarlık makine ihraç etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bostancı'da Rus kadın doğuştan engelli köpeği 3 yerinden bıçakladı Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 2 ay sonra ortaya çıktı: Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait cansız beden bulundu Güne düşüşle başlayan dolar 7,43'ten işlem görüyor Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı TÜBİTAK'ın 90 proje personeli alımında başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu
Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi         
10:37
Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu         
10:24
"Mesut marka değerini artırır" diyen Nihat Özdemir'den harcama limiti sözleri: Hiçbir kulüp aşamaz         
10:12
Gasbedildiğini öne sürdüğü 500 bin liralık içkileri sattığı ortaya çıktı Gasbedildiğini öne sürdüğü 500 bin liralık içkileri sattığı ortaya çıktı         
09:56
Donald Trump'tan görevi bırakmasına saatler kala 143 kişi için af ve ceza indirimi kararı Donald Trump'tan görevi bırakmasına saatler kala 143 kişi için af ve ceza indirimi kararı         
09:35
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var         
09:18
Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı         
09:09
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda etti Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda etti         
07:26
Meksika'da infaz edilmiş 12 cansız beden bulundu Meksika'da infaz edilmiş 12 cansız beden bulundu         
06:59
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti         
23:02
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 10:46:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, geçen yıl 17,1 milyar dolarlık makine ihraç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei