Türkiye Halter Federasyonu yönetiminden "Huzur Köy"e destek - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Halter Federasyonu yönetiminden "Huzur Köy"e destek

06.04.2022 12:24
Türkiye Halter Federasyonu yönetiminden "Huzur Köy"e destek

Türkiye Halter Federasyonu, Kırıkkale'de 19 yaş ve üzeri madde bağımlılarının tedavi edilip, hayata adaptasyonunun sağlanması amaçlanan "Huzur Köy" projesine destek verecek.

Türkiye Halter Federasyonu, Kırıkkale'de 19 yaş ve üzeri madde bağımlılarının tedavi edilip, hayata adaptasyonunun sağlanması amaçlanan "Huzur Köy" projesine destek verecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Talat Ünlü, başkanvekili Ömer Öztürk, asbaşkanlar Taner Sağır ve İlker Özkan, Huzur Köy'ü ziyaret etti.

Ziyarette projenin önemine vurgu yapan Ünlü, "Kırıkkale Valiliği'mizin hayata geçirmiş olduğu Huzur Köy projesine destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimizi yeniden hayata bağlayacak bu projede federasyon olarak bizler neler yapabiliriz? Gençlerimize nasıl katkı sağlarız? Bu konuları yetkililerle konuştuk ve bizim için olumlu bir ziyaret oldu." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Valiliğince hayata geçirilen Huzur Köy projesiyle madde bağımlısı gençler, rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanacak. Merkezde rehabilitasyon dönemi 6 ay ile 1 yıl arasında planlanıyor.

YORUMLAR
500
Vodafone Süper Uyumlu'da memnuniyet oranı yüzde 81'e ulaştı Vodafone Süper Uyumlu'da memnuniyet oranı yüzde 81'e ulaştı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Leclerc'den 'Ukraynalı sığınmacı' açıklaması Açıklaması BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Leclerc'den 'Ukraynalı sığınmacı' açıklaması Açıklaması

Talat Ünlü, Kırıkkale, Türkiye, Halter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Halter Federasyonu yönetiminden 'Huzur Köy'e destek - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:34:13. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Halter Federasyonu yönetiminden "Huzur Köy"e destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement