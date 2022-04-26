Türkiye Hentbol Federasyonu ile Molten arasında sponsorluk anlaşması yapıldı - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Molten arasında "THF Resmi Maç Topu Sponsorluğu" anlaşması imzalandı.

Renaissance Polat İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine THF Başkanı Uğur Kılıç ve Molten Genel Müdürü Aksel Kazan katıldı.

Törende konuşan THF Başkanı Kılıç, hedeflerinin büyük olduğunu ve bu hedeflere de dünyanın en önemli markalarıyla iş birliği yaparak ulaşmak istediklerini belirterek, "Molten de top konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından biri. Molten, Uluslararası Hentbol Federasyonunun da tercih ettiği, şampiyonalarda, turnuvalarda kullanılan resmi hentbol topudur. Bu iş birliğini sağladığımız için çok mutluyuz ve hentbolun yükselişi için bu desteği çok kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

"İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Hentbol artık sokağa inecek, hentbol artık halkın arasına karışacak ve sonunda hentbolu arzu ettiğimiz seviyelere uçuracağız." diyen Kılıç, bunu önemli markalarla iş birliği yaparak başarabileceklerini ve sağladıkları her kaynağı daha güçlü kulüpler oluşturabilmek için kulüplere aktarmak istediklerini dile getirdi.

Daha güçlü kulüpler oluşturmak ve daha güçlü sporcular bulmak istediklerini kaydeden Kılıç, daha geniş bir sporcu havuzundan yararlanan milli takımın da olimpiyat yolculuğuna çıkmasını, Türkiye'yi hentbol branşında olimpiyatlarda temsil etmek istediklerini aktardı.

Kılıç, "Güçlenerek, daha çok var olarak, güçlü bir iletişimle hentbol gelmeye devam ediyor, kendini göstermeye devam ediyor, sizler de bizi izlemeye devam edin lütfen." ifadelerini kullandı.

Dört büyük kulübün hentbola çağrılması

Bir basın mensubunun, Türkiye'deki dört büyük kulübün hentbol takımı kurması için çalışmaları olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan başkan Kılıç, bu projenin uzun zamandır akıllarında olduğunu belirterek, şu yanıtı verdi:

"Güzide kulüplerimizin hentbolun içinde olması bize güç katacaktır, olmaları için de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kulüplerle iletişim sonucunda onları davet edeceğiz ama şartların olgunlaşmasını bekliyoruz. Tesislerden altyapıya kadar birçok tamamlanması gereken konu var. Amaçlarımızdan biri, önemli camialarımızın, kulüplerimizin hentbol branşlarını hem kadın hem erkekte aktif hale getirmek. Dört büyük kulüp çok fazla dikkati çekiyor ve rekabeti en üst noktaya çıkarıyor. Bunun bizleri güçlendireceğine inanıyoruz."

Başkan Kılıç, sponsorluk anlaşmasının içeriğiyle ilgili bir soruya karşılık da Molten topların ulusal liglerin maç topu olacağına vurgu yaparak, "Her maçı en üst seviye teknoloji olan toplarla oynatacağız. 2 artı 1 yıllık bir anlaşma yapıldı. Federasyon seçimleri de zaten 2024 yılına kadar. Molten'in bize sağlayacağı çok imkan olacak. Kulüplerimize top desteği sağlayacağız. Hentbolun bu sayede ivmelenerek büyüyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Molten Genel Müdürü Kazan'ın açıklamaları

Molten Genel Müdürü Aksel Kazan ise değerli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, THF'nin bugüne kadar on binlerce sporcu yetiştiren Türkiye'nin köklü kurumlarından olduğunu, yeni başkanla yeni bir yapılanmaya girdiğini ve hedeflerini de yüksek tuttuğunu dile getirdi.

Molten'in birçok uluslararası sponsorluğu bulunan 80 yıllık bir marka olduğunu, resmi maç topu olarak tercih edildiğini anlatan Kazan, şunları söyledi:

"Oyuncular ve antrenörler markamızı yakından tanıyor. Bunun bize çok uygun bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Ender Spor, Türkiye'nin en eski spor firmalarından. Bu yıl 51. yılımızı kutluyoruz. 40 yıldır da Molten'in Türkiye distribütörüyüz. Hentbol, Türkiye'de en fazla lisanslı sporcuya sahip branşlardan biri. Atılan yeni adımlarla birlikte takipçi ve oyuncu sayısının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Elimizden gelen tüm desteği sağlamaya çalışacağız ve bu branşın gelişmesi için katkı sağlayacağız."

Konuşmaların ardından THF Başkanı Kılıç, Molten Genel Müdürü Kazan'a 24 numaralı milli takım forması hediye etti.