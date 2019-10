Türkiye için imal edilen 5'inci f-35 ilk uçuşunu yaptı

TÜRK Hava Kuvvetleri için Lockheed Martin 'in Forth Worth/ Teksas tesislerinde üretimi tamamlanan 5 numaralı F-35 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Amerikalı pilotlar tarafından yapılan ilk uçuşun ardından testlerin tamamlanması ile F-35, diğer Türk uçaklarının da bulunduğu Arizona'daki Luke Hava Üssü'ne götürülecek. Türkiye 'nin hava savunma sistemi olarak Rusya 'dan S-400 füzelerini teslim almaya başlamasıyla birlikte ABD, F-35 programında Türkiye'nin üyeliğini dondurdu. Üretildikten sonra Türkiye'ye ABD'de teslim edilen Luke Hava Üssü'ndeki F-35'ler uçuştan çekilirken, eğitim programı için Arizona'da bulunan Türk pilot ve bakım ekibi de geri döndü.GÖRÜŞMELER SÜRÜYORSon dönemde tekrar hızlanan ABD-Türkiye görüşmelerinde ana konulardan biri de F-35 ve Patriot sistemleri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 24 Eylül 'de ABD'de verdiği röportajda Türkiye'nin F-35'te müşteri değil ortak olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Kaldı ki F-35'lerin bazı parçalarını Türkiye'de üretiyoruz. Bunun yanında şu anda Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen her uçak için bu sistemin kaybı 7 milyon dolardır" dedi.KASIMDA TESLİM EDİLECEKTİPlana göre Türkiye'ye ilk iki uçak kasım ayında teslim edilecek ve Malatya Erhaç'ta konuşlanacaktı. Türkiye toplam 100 adet F-35 almayı planlıyordu.