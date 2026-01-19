Türkiye ile Özbekistan arasındaki 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı yarın düzenlenecek - Son Dakika
Türkiye ile Özbekistan arasındaki 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı yarın düzenlenecek

19.01.2026 14:16
Türkiye- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Dördüncü Toplantısı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Dördüncü Toplantısı ve 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğini vurgulaması ve bu çerçevede, ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma/bağlantısallık, tarım, turizm, sağlık ve kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

2025'te 3 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in koyduğu ortak hedef doğrultusunda 5 milyar dolara çıkarılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini ifade etmesi beklenen Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirtmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Türkiye ile Özbekistan arasında askeri ve savunma sanayi işbirliği ile terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanlarında işbirliğini derinleştirmeye yönelik gayretlerin sürdürülmesinin beklendiğini kaydetmesi de bekleniyor.

"Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru"nun tamamen işlevsel hale getirilmesi için Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Bakanlar Mekanizması çerçevesindeki çalışmaların devam etmesinin elzem olduğunun altını çizmesi beklenen Fidan'ın Afganistan ve Filistin meselesi dahil, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında Özbekistanlı muhataplarıyla fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Türkiye-Özbekistan ilişkileri

Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye ile ilişkileri, kardeşlik bağı temelinde karşılıklı saygı, işbirliği ve iki ülke halklarının ortak çıkarlarına hizmet anlayışıyla, Erdoğan ve Mirziyoyev tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda, hem ikili düzeyde hem de TDT başta olmak üzere çok taraflı kuruluşlarda her alanda "kardeşlik hukukuna dayalı kapsamlı stratejik ortaklık" mekanizması çerçevesinde gelişmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Özbekistan'la 2025 yılı ikili ticaret hacmi yaklaşık 3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla karşılıklı adımlar atılıyor.

Türkiye, 2025'in ilk 6 aylık döneminde, Özbekistan'da gerçekleştirilen yabancı yatırım ve kredili sabit sermaye yatırımlarından yaklaşık yüzde 8,1 oranında pay alarak, ülkede en çok yatırım yapan üçüncü ülke oldu. Özbekistan'da yaklaşık 2000 Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor.

Yatırımların büyük çoğunluğunun tekstil sektöründe olduğu bilinmekle birlikte Türk firmaları son dönemde gıda, seracılık, inşaat malzemeleri, enerji ve imalat sanayi gibi alanlarda da yatırım yapıyor.

1992-2024 tarihleri arasında Türkiye Bursları kapsamında toplamda 2 bin 910 Özbek öğrenciye burs verildi ve 2024-2025 eğitim öğretim yılında 210, 2025-2026 içinse 187 Özbek öğrenciye burs sağlandı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), OSPG, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve siyasi istişare mekanizmaları etkin ve düzenli bir şekilde işletiliyor.

Türkiye-Özbekistan YDSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'deki Özbekistan ziyareti vesilesiyle ihdas edildi ve son YDSK Toplantısı 6 Haziran 2024'te Ankara'da düzenlendi. Toplantı kapsamında, iki ülke arasında "Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri"nin yanı sıra 18 anlaşma ve protokol imzalandı.

YDSK toplantılarına hazırlık teşkil etmesi amacıyla iki ülke Dışişleri Bakanlıkları eş başkanlığında OSPG mekanizması kuruldu. Türkiye-Özbekistan OSPG I. Toplantısı 5-6 Ağustos 2019'da Ankara'da düzenlendi.

İki ülkenin dışişleri ve içişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının yer aldığı 3+3 Mekanizması Toplantısı ilk defa 11-12 Eylül 2024'te Taşkent'te düzenlendi ve mekanizmaya savunma bakanlarının dahil edilmesiyle format 4+4'e genişletildi.

Ayrıca Orta Asya ile enerji, ulaştırma ve ticaret bağlantısallığının güçlendirilmesine yönelik düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Mekanizması üçlü düzeyde tesis edilen önemli mekanizmalardan biri olup, son toplantısı Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla 29 Ocak 2025'te Ankara'da düzenlendi.

Kaynak: AA

