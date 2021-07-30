Üye Girişi
Türkiye ile Rusya karşılıklı ticarette iş birliğini derinleştirecek - Son Dakika

Türkiye ile Rusya karşılıklı ticarette iş birliğini derinleştirecek

30.07.2021 20:31
Türkiye ile Rusya karşılıklı ticarette iş birliğini derinleştirecek, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Rusya ile ikili ticarette enerjinin önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Rusya ile doğal gaz, madencilik, petrol, elektrik ve nükleer enerji alanlarındaki mevcut iş birliğimizi daha da geliştirmek hususunda görüş birliğine vardık.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Rusya ile ikili ticarette enerjinin önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Rusya ile doğal gaz, madencilik, petrol, elektrik ve nükleer enerji alanlarındaki mevcut iş birliğimizi daha da geliştirmek hususunda görüş birliğine vardık." dedi.

Muş, başkent Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve iki ülke heyetlerinin katıldığı Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından KEK Protokolü imzaladıklarını kaydeden Muş, "Söz konusu protokol vesilesiyle, sanayiden tarıma, enerjiden turizme, birçok konu başlığı ele alınmış, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaretteki yakın iş birliğinin daha ileriye götürülmesi hedeflenmiştir." diye konuştu.

İki ülke arasında, devlet başkanlarının vizyonu doğrultusunda ortaya konulan iş birliği sayesinde Karadeniz havzası başta olmak üzere bölgesel ve küresel birçok konuya çözüm üretilebildiğini vurgulayan Muş, "2020'de ticaretimiz bir nebze düşse de 2021'de tekrar toparlama seyrine girmiştir ve bu yıl itibarıyla toplam 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşacağımızı öngörüyoruz." dedi.

İkili ticaretin dengeye ulaşacak şekilde artırılması ve çeşitlendirilmesi konusunda Novak ile hemfikir olduklarına işaret eden Muş, "İkili ticari ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturan enerjide, doğal gaz, madencilik, petrol, elektrik ve nükleer enerji alanlarındaki mevcut iş birliğimizi daha da geliştirmek hususunda görüş birliğine vardık." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Muş, otomotiv ve ilaç gibi sanayi alanlarındaki iş birliği derinleştirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını söyledi.

Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi konusunda atılacak adımların, ikili ticaretin kolaylaştırılması adına büyük önem taşıdığını ifade eden Muş, "Sağlık alanında iş birliğini daha da geliştirecek mekanizmaların güçlendirilmesi ve Tarım Yürütme Komitesi toplantısının 2021 yılı son çeyreğinde yapılması hususunda anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

"Türkiye tarımda Rusya'nın en büyük ortaklarından"

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak da Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Türkiye dost ülkeler. Bu durum, çeşitli alanlarda doğal, tutarlı ve karşılıklı çıkar doğrultusunda iş birliğini gerektiriyor." dedi.

İki ülke arasındaki siyasi diyaloğun yoğun olduğuna dikkati çeken Novak, bunun yüksek düzeydeki "güvene" bağlı olduğunu vurguladı.

Rusya ile Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana virüsle mücadele konusunda iş birliği içerisinde olduğunu belirten Novak, Rus yapımı Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedariki ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Novak, "İlaç şirketleri, Sputnik V aşısının Türkiye'de önümüzdeki aylarda birkaç işletmede üretimine başlamayı planlıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığının bu aşının Türkiye'de kullanımını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

İkili ticaret hacminin bu yıl yükselişe geçtiğini dile getiren Novak, Rusya ve Türkiye arasında "olumlu" ekonomik seyrin korunacağı umudunu paylaştı.

Türkiye ve Rusya arasında tarım alanında da ilişkilerinin geliştiğine dikkati çeken Novak, "Türkiye, tarım alanında Rusya'nın en büyük ortaklarından biridir. Tarım alanındaki ticaret hacmi, geçen yıla göre, bu yılın ilk yarısında yüzde 21 artarak, 2,7 milyar dolara ulaştı." dedi.

"Türkiye, Rus turistlerin seyahat ettiği en popüler ülke arasında"

Turizm sektöründeki iş birliğinin "yapıcı" olduğunu vurgulayan Novak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Rus turistlerin seyahat ettiği en popüler ülkeler arasında bulunuyor. Salgın öncesi yaklaşık 7 milyon Rus turisti Türkiye'yi ziyaret etti. Bu talep, karşılıklı kültürel ilgi, gelişmiş ulaşım bağlantıları, uygun vize rejimi ve rekabet edebilen turizm hizmetinden kaynaklanmaktadır."

KEK Toplantısının ardından taraflar KEK Protokolü'nün yanı sıra Türkiye-Rusya ve Rusya-Türkiye İş Konseyleri arasında, iş birliğini geliştirmeye yönelik yol haritası anlaşması imzalandı.

Türkiye, Enerji, Rusya, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Rusya karşılıklı ticarette iş birliğini derinleştirecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Luyindama'yı takımda istemeyen Fatih Terim yönetime raporu sundu! Listesinde 6 savunmacı var 21:07 Luyindama'yı takımda istemeyen Fatih Terim yönetime raporu sundu! Listesinde 6 savunmacı var Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi 20:43 Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi 20:16 Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi 20:02 Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi 19:33 Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi 18:40 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var 18:02 Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok 17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek         
21:47
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı         
20:54
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı         
20:42
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi         
20:07
Genç annenin şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kadının kocası, kayınvalidesi ve kocasının dayısı tutuklandı Genç annenin şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kadının kocası, kayınvalidesi ve kocasının dayısı tutuklandı         
19:46
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor         
19:23
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü         
18:29
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı         
17:52
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı         
16:41
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 22:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ile Rusya karşılıklı ticarette iş birliğini derinleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement