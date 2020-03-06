Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi - Son Dakika

Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi

6 saat önce

Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren (bu gece) durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan ( Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.

Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi
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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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