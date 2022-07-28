TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki, Tekirdağ İnsan Hakları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki, Tekirdağ İnsan Hakları Toplantısı'na katıldı

28.07.2022 17:02
TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki, Tekirdağ İnsan Hakları Toplantısı'na katıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, "İnsan haklarıyla ilgili ve her alanda Batı'dan bize ihraç edilmeye çalışılan insan haklarını dikkatle incelemeliyiz.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, "İnsan haklarıyla ilgili ve her alanda Batı'dan bize ihraç edilmeye çalışılan insan haklarını dikkatle incelemeliyiz." dedi.

Tekirdağ'daki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Tiryaki, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hakkında bilgi verdi.

İl istişare toplantılarının 11'incisini Tekirdağ'da düzenlediklerini belirten Tiryaki, şöyle devam etti:

"Son 50 yılda en efsunlu kelime insan hakları kelimesi. Ezen de ezilen de zalim ve mazlum da yöneten ve yönetilen de insan hakları diyerek söze başlıyor ama bu sözün tekrarı insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmıyor. Ortada büyük bir paradoks var. Bu noktadaki yazarların işaret ettiği nokta şudur. İnsan haklarını konuşan, insan haklarıyla ilgili yazan insanlar, bu alana kafa yoran insanlar, insanı hak öznesi olarak görüyor mu? İnsana sırf insan olduğu için onurunun yüksek olduğu için değer veriyor mu? Yoksa insan hakları kavramını araçsallaştırarak bir yerlere mi varmak istiyor."

Tiryaki, insan haklarıyla ilgili literatürün önemli bir bölümünün Batı'ya ait olduğunu dile getirdi.

Hatta yüzde 90'lık bir kısmının Batılı ilim adamlarına ait olduğunun altını çizen Tiryaki, şunları kaydetti:

"Bu insanların oluşturduğu literatüre mutlaka ki kendi medeniyetleri etki etmiştir. Bu sebeple insan haklarıyla ilgili ve her alanda Batı'dan bize ihraç edilmeye çalışılan insan haklarını dikkatle incelemeliyiz. En son savaş zamanlarının ortaya çıkardığı kriz dönemlerinde insana, insanlık dramlarına yaklaşımları hepimizin kafasında soru işaretleri oluşturmaktadır. Mesela Suriyeli bir mülteciyle Ukraynalı bir mülteci, batılı ilim adamlarının gözünde aynı gözükmüyor. Bunları çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla yapılanlarla yazılanlar arasındaki uyumun eksik olduğu yönünde bir kanaatimiz vardır. Biz kendi tarihimize, kendi medeniyetimize bu eleştirilerin ötesine geçerek, belki üniversitelerimiz bu konuda inisiyatif alarak önemli çalışmalara imza atmak durumundadırlar."

Tiryaki, "Yani Mevlana'yı biz Batı'dan öğrenmek durumunda değiliz. Yunus Emre'yi aynı şekilde. Elbette ki Anadolu'yu... Anadolu'ya hikmet isteyen bu bilge insanların insanlık adına öğrettiklerini evvela biz Batı'dan önce öğrenmeli, sonra da bütün insanlığın idrakine sunmalıyız." dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da insanların hiç bir ayrım gözetmeksizin sadece insan olmalarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu aktararak, "Herkes cinsiyet, ırk, renk, dili din, yaş, düşünce farkı, toplumsal köken, zenginlik gibi farklar olmaksızın kanun önünde eşittirler. İnsan haklarının gücü herkese eşit davranılması ilkesinden gelir." dedi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kaymakamlar, TİHEK kurul üyeleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
İnsan Hakları İl İstişare Toplantısının 11'ncisi gerçekleştirildi: 'Batı'nın gözünde Suriyeli mülteci ile Ukraynalı mülteci aynı değil' İnsan Hakları İl İstişare Toplantısının 11'ncisi gerçekleştirildi: 'Batı'nın gözünde Suriyeli mülteci ile Ukraynalı mülteci aynı değil' Tokat'tan kısa kısa Tokat'tan kısa kısa
Kaynak: AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Tekirdağ, Alişan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki, Tekirdağ İnsan Hakları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki, Tekirdağ İnsan Hakları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement