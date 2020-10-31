Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliği üyeleri ile lise öğrencileri İzmir'de depremde hayatını kaybedenler için namaz kıldı, dua etti.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de sabah namazında bir araya gelen TÜGVA Diyarbakır İl Temsilciliği üyeleri ve yaklaşık 40 lise öğrencisi, dün merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybeden ve depremden etkilenen vatandaşlar için dua etti, namaz kıldı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan gençler, İzmirlilerin yanında olduklarını belirtti.

Gençler, bir daha bu tür doğal afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.