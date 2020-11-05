Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İzmir'de yaşayan depremzedelere yönelik düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

AFAD Başkanlığı'nın Konya Valiliği ile birlikte yürüttüğü yardım kampanyası çerçevesinde Beyşehir'de Anıt meydanında kurulan çadırlarda depremzedelere ulaştırılmak üzere yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan yeni battaniye ve standart gıda koliler toplanıyor.

Kampanya çerçevesinde makbuz karşılığında vatandaşlar nakit para yardımında da bulunabiliyor.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da yardım çadırlarını ziyaret ederek depremzedeler için birer battaniye yardımında bulundu.

Yürütülen yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede devam eden yardım kampanyasının Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Beyşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Beyşehir halkının ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum ve yardım kuruluşlarının da kampanyaya çok büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaymakam Özdemir, "İzmirlilerin acılarını paylaşmak adına Beyşehir halkı olarak yardım eli uzatıyoruz. Acılarını yok edemeyiz ama onlara moral ve destek olabiliriz. Beyşehir halkı olaya çok duyarlı davrandı. Kısa bir süre içinde oldukça çok fazla malzeme topladık. Yapılan bu yardımları en kısa sürede toplayıp, Cuma günü göndermeyi planlıyoruz." dedi.