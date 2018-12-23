Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 70

Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor
sahasında Galatasaray
'ı konuk etti. Mücadelede oyun üstünlüğü kuran Hatay, maçı 85-70 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özübir
xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Emir Can Özkan
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Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris
xxx 15, Yeliz Doğan x, İlsu Darıcıoğlu x, Snytsına xxx 11, Cansu Köksal
xxx 23, Hülya Çoklar x 2, Gizem Başaran x 3, Merve Aydın
xx 5, Abdelkader xxx 18, Marıca Gajıc xxx 8
Galatasaray: Eda Şahin x, Şerife Onar
x, İremnaz Topuz xx 7, Sinem Taş x, Işıl Alben
xx 6, Farhıya Abdı xxx 20, İnci Güçlü
x 2, Monika x, Vıctorıa xxx 15, Jefferson xxx 20
1. Periyot: 21-23 (Galatasaray lehine)
Devre: 41-40 (Hatay lehine)
3. Periyot: 60-57 (Hatay lehine) - HATAY