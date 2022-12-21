Memurlar için hükümetten dikkat çeken talep: Artık zaruri bir hal almıştır - Son Dakika
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Memurlar için hükümetten dikkat çeken talep: Artık zaruri bir hal almıştır

21.12.2022 20:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Enflasyonun yüksek seyri, temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları dikkate alındığında kamu çalışanlarımızın kayıplarını önlemek amacıyla bir ek zam yapılması gerektiğini Sayın Bakan ile paylaştık. Ocak ayı itibarıyla ilave bir zam yapılması artık zaruri bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahveci ve beraberindeki Türkiye Kamu-Sen yönetimini kabul etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu çalışanlarına yönelik bir dizi taleplerini Bakan Bilgin'e ilettiklerini bildirdi.

"EK ZAM İSTEDİK"

Kahveci, şunları söyledi: "Enflasyonun yüksek seyri, temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları dikkate alındığında kamu çalışanlarımızın kayıplarını önlemek amacıyla bir ek zam yapılması gerektiğini Sayın Bakan ile paylaştık. Ocak ayı itibarıyla çalışanlara ilave bir zam yapılması artık zaruri bir hal almıştır. Bununla birlikte çalışanlarımızın alım gücünü artırabilmek için de artık ücretlerde refah payı uygulamasına geçmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde mutlaka enflasyon farkının aylara tekabül eden kısmının maaşlara yansıtılarak kayıpların önüne geçilmeli. Bunun yanında, vergi yükü çalışanlar için ciddi bir yük."

"3600 EK GÖSTERGEYLE İLGİLİ TALEBİMİZ MAKUL KARŞILANDI"

Kahveci, geçen yıl tüm ücretlerde asgari ücret kadar olan kısmın vergi dışı bırakıldığını anımsatarak, "Bu uygulama, enflasyonun yüksek olması münasebetiyle istenen yansımayı oluşturmadı. Şu anda talebimiz; çalışanlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi ve kamu görevlilerimizin yüzde 15 vergi oranında sabitlenmesi." dedi.

Birinci dereceye düşen kamu çalışanlarının ek göstergelerinin de 3600 olması yönünde talepleri olduğunu vurgulayan Kahveci, "Sayın Bakan da bu talebi makul karşıladı. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bununla ilgili de bir gelişme sağlanacak. Bu düzenlemenin mutlaka yapılması gerekir. Hakkaniyet, adalet ve çalışma barışının tesis edilmesi için de bu düzenlemeye ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

"GELİR VERGİSİ ORANI YÜZDE 15'E SABİTLENSİN"

Kahveci, kamuda 32 farklı sözleşmeli çalışan statüsünün bulunduğuna dikkati çekerek, hiç kimse dışarda kalmadan tüm sözleşmeli çalışanların kadroya alınması gerektiğini söyledi. Giyim yardımının günün şartlarına göre artırılmasını, ulaşım ve kira yardımı uygulaması başlatılmasını isteyen Kahveci, şunların kaydetti: "Vergi yüküyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanından randevu talep ettik. Biz, kamu çalışanları olarak 'vergi vermeyelim' demiyoruz. Gelir vergisi oranının yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz. Bu çok makul bir talep. Çünkü kamu çalışanları, maaşlarını daha almadan devlete olan görevini yerine getirip, vergisini düzenli bir şekilde ödeyen önemli bir kesim. Hem ek zam hem vergi meselesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızdan da randevu talep ettik. Bu konuları kendileriyle de paylaşacağız."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Memurlar için hükümetten dikkat çeken talep: Artık zaruri bir hal almıştır - Son Dakika

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