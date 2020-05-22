Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den Töstü'ye hediye - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, omzundaki kuzusuyla okuduğu 23 Nisan şiiriyle ilgi gören 11 yaşındaki İsmail Alperen Töstü'ye hediye gönderdi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan, Töstü'yü ziyaret ederek tablet bilgisayarını teslim etti.

Çocuğun ailesiyle de sohbet eden Turhan, "Genel Başkanımız adına bu hediyeyi verdik. Kendisi okuduğu şiirle bizleri gururlandırdı. Ailesine böyle güzel bir evlat yetiştirdiği için teşekkür ediyoruz."

Ziyarette Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı ve İlçe Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca'nın yanı sıra sendika yöneticileri de katıldı.

Omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyan Töstü, sosyal medyada ilgi görmüştü.