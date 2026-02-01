Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun sekizinci toplantısı yarın Ankara'da yapılacak - Son Dakika
Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun sekizinci toplantısı yarın Ankara'da yapılacak

01.02.2026 13:26
Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) sekizinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazak mevkidaşı Yermek Köşerbayev'in başkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun sekizinci toplantısında Fidan'ın iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı seviyeden ve bu kapsamda üst düzey ziyaret ve temaslardan duyduğu memnuniyeti kayda geçirmesi bekleniyor.

Fidan'ın ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma, savunma sanayisi, eğitim ve insani-kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alacağı ve bu meyanda iki ülkenin cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülebilecek çalışmalara değineceği öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere çok taraflı platformlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru başta olmak üzere bağlantısallığın ve lojistik altyapının güçlendirilmesinin önemini teyit edeceği öngörülen Fidan'ın, Afganistan, İran ve Filistin meselesi dahil güncel gelişmelere dair de fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Türkiye-Kazakistan ilişkileri

Türkiye-Kazakistan ilişkileri, ikili düzeyde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG), Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve siyasi istişare mekanizmaları etkin ve düzenli şekilde işletiliyor.

Bahse konu mekanizmaların başta geleni, Türkiye-Kazakistan YDSK Beşinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in eş başkanlığında 29 Temmuz 2025'te Ankara'da gerçekleştirilmişti.

YDSK Toplantısı sırasında iki cumhurbaşkanı tarafından "ortak bildiri" ve "YDSK Kararı" metni imzalanmış, bu metinler dahil eğitim, enerji, madencilik, ulaştırma, iletişim, bankacılık, serbest ekonomik bölgeler, yapay zeka ve uzay, bilim ve teknoloji, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık, şehircilik ve adalet alanlarında toplam 20 işbirliği anlaşması akdedilmişti.

Kazakistan, Türkiye'nin Orta Asya'daki en büyük ticaret ortağı. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi, Ocak-Kasım 2025 itibarıyla 8,95 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Halihazırda Türk sermayeli 3 binden fazla şirket ve işletme, Kazakistan ekonomisinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Kazakistan'daki Türk girişimcileri, ağırlıklı olarak gıda sektörü, madencilik, tarım, ilaç-kimya sanayisi, inşaat, otelcilik ve imalat alanlarında öne çıkıyor.

Kazakistan, Türkiye'nin petrol ithal ettiği ülkeler arasında Rusya ve Irak'tan sonra üçüncü büyük tedarikçi konumunda bulunuyor. Türkiye ile Kazakistan arasında enerji alanındaki işbirliğinde özellikle petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve lojistik/enerji taşımacılığı gibi başlıklar öne çıkıyor.

Türkiye, Kazakistan ekonomisinde enerji dışı sektörlerde en büyük yatırımcı ülkelerden. 2025 itibarıyla Türkiye'den Kazakistan'a gerçekleştirilen yatırımların miktarı 5,8 milyar dolar civarına ulaştı.

Kaynak: AA

