Türkiye, Kemer Turnuvası'nda Zirvede
Spor

Türkiye, Kemer Turnuvası'nda Zirvede

Türkiye, Kemer Turnuvası\'nda Zirvede
10.01.2026 11:25
Kemer'deki uluslararası turnuvada Türkiye, 220 puanla takım sıralamasında birinci oldu.

Antalya Kemer'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlanırken, Türkiye 220 puanla takım sıralamasında zirvede yer aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından sıkletlerinde madalya kazanan sporcular belli olurken, kupalar da sahiplerini buldu. Grekoromen stilde Türkiye, 220 puanla takım sıralamasında zirvenin sahibi olurken, İran 162 puanla ikinci, Kazakistan ise 104 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonunda kilolarında madalya kazanan sporcular şu şekilde oluştu:

Grekoromen Stil

55 kg

1. Ömer Halis Recep

2. Malik Gigiev (UWW)

3. Kianoush Mokhtar Shamshiri (İran)

3. Mehdi Mahmoud Kamali (İran)

60 kg

1. Mert Ilbars

2. Mustafa Sağlam

3. Murat Khatıt (UWW)

3. Mohamad Morad Ashiri (İran)

63 kg

1. Kerem Kamal

2. Ali Khanjari Hajivand Nouraei (İran)

3. Enes Başar

3. Yerkebulan Ardakov (Kazakistan)

67 kg

1. Bagdat Sabaz (Kazakistan)

2. Mustafa Safa Yıldırım

3. Mohammad Hemmatollah Eskandari Jahmani (İran)

3. Murat Fırat

72 kg

1. Yussuf Ashrapov (Kazakistan)

2. Cengiz Arslan

3. İbrahim Özdemir

3. Rabil Askerov (UWW)

77 kg

1. Ahmet Yılmaz

2. Danil Grigorev (UWW)

3. Abdul Samet Başar

3. Aliasghar Hossein Sam Daliri (İran)

82 kg

1. Yüksel Sarıçek

2. Mohammad Yadollah Arjmanddashtakı (İran)

3. Ömer Can Doğan

3. Gamzat Gadzhiyev (UWW)

87 kg

1. Imam Aliev (UWW)

2. Aleksandr Krikukha (UWW)

3. Doğan Kaya

3. Hasan Berk Kılınç

97 kg

1. Amirreza Hossein Moradiyan (İran)

2. Abdulkadir Cebi

3. İbrahim Tigci

3. Rakhat Berzhanov (Kazakistan)

130 kg

1. Arman Abdulah Tahmasebi (İran)

2. Fatih Bozkurt

3. Muhammet Hamza Bakır

3. Ali Nail Arslan

Kadınlar

50 Kkg

1. Zerda Demir

2. Zehra Demirhan

3. Miran Cheon (Kore)

3. Sumeyye Zeybek Sezer

53 Kilogram

1. Şevval Çayır

2. Remziye Karadağ

3. Fatma Yılmaz

55 kg

1. Tuba Demir

2. Esra Pul

3. Melda Dernekçi

57 kg

1. Elvira Süleyman Kamaloğlu

2. Emine Çakmak

3. Youngjin Kwon (Kore)

59 Kilogram

1. Dilan Tan

2. Özlem Gürsoy

3. Rabia Melisa Bayır (Türkiye)

62 kg

1. Sevim Akbaş

2. Ebru Dağbaşı

3. Suna Durmaz

65 kg

1. Beyza Nur Akkuş

2. Aslı Demir

3. Ece Ece

68 kg

1. Nesrin Baş

2. Elif Şevval Kurt

3. Beyzanur Erduman

72 kg

1. Buse Tosun

2. İlayda Cın

3. Haticenur Sarı

76 kg

1. Kadriye Koçak Aksoy

2. Elmira Yasin

3. Mehtap Gültekin - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Kemer Turnuvası'nda Zirvede - Son Dakika

