Son Dakika Haberleri: Türkiye Lpg Derneği Başkanı Yeniden Aratay Oldu

Türkiye Lpg Derneği Başkanı Yeniden Aratay Oldu

1 dakika önce

Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanlığına İpragaz'ın Üst Yöneticisi Eyüp Aratay'ın seçildiği bildirildi.

Türkiye Lpg Derneği Başkanı Yeniden Aratay Oldu, System.String[]
Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanlığına İpragaz'ın Üst Yöneticisi Eyüp Aratay'ın seçildiği bildirildi.

Türkiye LPG Derneğinden yapılan açıklamada, mevcut başkan Aratay'ın 26 Mart'ta gerçekleştirilen genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aratay, "Türkiye LPG Derneği olarak, ülkemiz, sektör ve kamu yararı doğrultusunda faaliyetlerimize daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye LPG Derneği 1972'de 14 üye ile kuruldu. Dernek, Türkiye'de LPG ile ilgili ilk standartların oluşturulması ve yürürlüğe girmesi konularında önemli çalışmalar yürüttü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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