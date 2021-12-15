Üye Girişi
Türkiye Lübnan'daki Girit Türklerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Türkiye Lübnan'daki Girit Türklerini yalnız bırakmıyor

15.12.2021 12:31
Türkiye Lübnan'daki Girit Türklerini yalnız bırakmıyor

Lübnan'daki Girit Türkleri Derneği Başkanı Ali Bekraki, Türkiye'nin kendilerini yalnız bırakmadığını ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle seslerini duyurduklarını belirtti.

Lübnan'daki Girit Türkleri Derneği Başkanı Ali Bekraki, Türkiye'nin kendilerini yalnız bırakmadığını ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle seslerini duyurduklarını belirtti.

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan tıp doktoru Bekraki, Lübnan'daki Girit Türklerinin yaşantısı ve YTB'nin faaliyetleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde 1972'de doğan Bekraki, burada yaşayan üçüncü nesil Girit Türklerinden olduğunu söyledi.

"Dedemiz, Sultan Abdulhamid döneminde 1898'de Girit'ten göç edip o zaman Osmanlı toprağı olan Beyrut ve Trablusşam eyaletinde yerleştirildiler." diyen Bekraki, babasının tavsiyesi üzerine etnik kimliği, kültürü ve Türk dünyasını yakından tanımak üzere üniversite eğitimi için 1988'de İstanbul'a gittiğini aktardı.

Bekraki, "O dönem yabancılar için ÖSYM sınavı vardı ancak Beyrut'ta bu sınav yoktu. Sınava girebilmek için Şam'a gitmiştim. Sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünü kazandım. Türkiye'de 12 yıllık bir eğitim sürecim oldu. İlk önce genel pratisyenliği bitirdim, 1994'te mezun oldum. Genel Cerrahi Uzmanlığına başvurdum ana bilim dalına girdim ve 2000'de genel cerrah olarak mezun oldum." dedi.

"Ben Türk eğitiminin kaliteli olduğunu herkese gösterebildim"

Ardından Lübnan'a döndüğünü söyleyen Bekraki, "Türkiye'deki eğitimin size nasıl bir katkısı oldu?" sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Ben 2000 yılında Türkiye'den Lübnan'a döndüğümde belki kuzey Lübnan'da çalışan ilk Türk mezunu cerrahtım. Benden önce bu göreve atanmış Türkiye mezunu hiçbir doktor yoktu. Bu benim için de aynı zamanda gurur kaynağı oldu. Ben Türk eğitiminin kaliteli olduğunu herkese gösterebildim ve Lübnan'da kendimizi çok iyi bir şekilde kanıtladık."

Öncesinde Lübnan ve Arap toplumuna yabancılık, Arapça bilmeme gibi nedenlerle ailelerinin genel olarak iyi eğitim alamadığına işaret eden Bekraki, "Giritli Türkler yıllardır geri kalmış bir toplum olarak bilindi. Attığımız bu adımla kendimizi ispatladık. Bir diğer husus da Türk eğitimi Lübnan'da bilinmiyordu. Ancak bizim sayemizde Türk eğitimin kalitesi Lübnan'da ortaya konuldu. Herkes Türkiye'den mezun olan bir doktorun kesinlikle Fransa'dan mezun bir doktoran aşağıda olmadığını anladı. Biz bunu hem milletimiz hem de meslektaşlarımıza gösterdik." diye konuştu.

Bekraki, Trablusşam'da genel cerrah olarak mesleğini icra etmesinin yanı sıra 2006'da Lübnan'daki Girit Türkleri Derneğini kuran isimlerin arasında yer aldığını belirterek, "Bu davada elimizden gelen ne ise yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"Lübnan basını, politikası ve politikacıları bizim varlığımızı gördü"

Türkiye'nin Lübnan'daki Girit Türklerini yalnız bırakmadığına dikkati çeken Bekraki, 2013'te Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden YTB ile bağlantı kurduklarını ve Girit Türk toplumunun yeniden inşasında önemli destek aldıklarını kaydetti.

Bekraki, YTB'nin öğrencilere burs imkanları sunmasının yanında 2014'te Trablusşam'da ilk defa düzenledikleri "Giritli Türkler Konferansı"na büyük katkı sağladığını dile getirdi.

YTB'nin finansal desteğiyle düzenlenen uluslararası konferansın Lübnan'da büyük yankı uyandırdığını söyleyen Bekraki, "O dönem Lübnan'daki Giritli Türkler olarak sesimizi duyurmayı başardık. Lübnan basını, politikası ve politikacıları bizim varlığımızı gördü." dedi.

"Şii, Sünni, Hristiyan çok rahat bir şekilde Türkiye'ye gelmeli"

Lübnan'da herkesin çocuğunu tereddüt etmeden Türkiye'ye eğitime gönderebileceğini ve bundan kimsenin pişman olmayacağını belirten Bekraki, Türkiye'deki eğitim fırsatları hakkında şunları kaydetti:

"Türkiye, Lübnan'a coğrafi olarak son derece yakın bir ülke. İkincisi bizim adet, örf ve geleneklerimiz çok benzer. Arap ve Türk toplumu arasında bazı ihtilaflar çıkarıldı, birbirine düşürülmek istenildi ancak bu tabuları yıkmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda izlediği strateji son derece başarılıdır. Artık bu imaj, Lübnan'da yıkıldı. Lübnan'da yaşayan mezheplere bakılmaksızın, Şii, Sünni, Hristiyan çok rahat bir şekilde Türkiye'ye gelmeli, Türkiye'yi tanımalı ve eğitim görmeli. Eğitim kalitesi açısından bence hiçbir şekilde geride değil. Ben tüm Lübnanlılara, 'elinizde böyle bir imkan varsa sakın kaçırmayın' çağrısı yapıyorum."

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Lübnan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Lübnan'daki Girit Türklerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
12:34 Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia
12:29 Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?
12:27 Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı
12:14 Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış         
12:49
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:27
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:01:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Lübnan'daki Girit Türklerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement