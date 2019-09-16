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Türkiye Maarif Vakfı'nın AB'deki ilk okulu Romanya'da eğitime başladı

42 dakika önce

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV), Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk okulu Romanya'nın başkenti Bükreş'te yeni eğitim yılına başladı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV), Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk okulu Romanya'nın başkenti Bükreş'te yeni eğitim yılına başladı.

TMV'nin, AB'deki ilk okulu düzenlenen 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bükreş'teki Maarif Vakfı'na bağlı "IMS of Bucharest" isimli yeni okulda tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Romanya Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Sekreteri İrina Kovacs, Romanya'daki STK temsilcileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Büyükelçi Aramaz, burada yaptığı konuşmada, Maarif Vakfı'nın Türk eğitim modelinin tüm dünyada bayraktarlığını yapan bir kurum olduğunu ifade ederek, "Coşkulu bir şekilde açılan okulumuz aslında uzun dönemdir tüm vatandaşlarımız, soydaşlarımız, Rumen vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşlarının beklentisini ortaya koymaktadır." dedi.

Maarif Vakfı Başkanı Akgün ise AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye Maarif Vakfı olarak bir Avrupa Birliği ülkesinde açılan ilk okul olduğunu belirterek, mutluluğunu dile getirdi.

Okulun çok başarılı olacağını söyleyen Akgün, Bükreş'te çok büyük bir motivasyon olduğunu, Türkçe eğitime, Türkçe öğrenmeye, Türkiye ile kültürel bağlantıyı güçlendirecek olan böyle kurumlara yıllardır buradaki insanlarımız özlem duyduğunu kaydetti.

Bükreş'te okul açmaya iten sebeplerin başında Türk vatandaşlarının Türk okulu görmek istemeleri olduğunu da söyleyen Akgün, "Burada malum FETÖ'nün de okulları vardı. Biz bu okulu açarak bir anlamda buradaki insanların çocuklarının FETÖ okullarına gitmesini de önlemeye çalışıyoruz. ve oralardan da bize çok ciddi bir rağbet de söz konusu." şeklinde konuştu.

Türk okulu deyince Türkiye Maarif Vakfı'nın okullarının akıllara geleceğini belirten Akgün, soydaşlarımızın çok yoğun olarak yaşamış olduğu Köstence bölgesinde de okul açılması konusunda talepler olduğuna değinerek, gelecek yıl Köstence'de de okul açmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın AB'deki ilk okulu Romanya'da eğitime başladı

Avrupa Birliği, Türkiye, Romanya, Bükreş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:57 Kaynak: AA
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