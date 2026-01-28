Türkiye-Macaristan JETCO Toplantısı Budapeşte'de - Son Dakika
Türkiye-Macaristan JETCO Toplantısı Budapeşte'de

28.01.2026 18:23
Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan'da 2. Dönem JETCO toplantısına katılarak ikili ticareti ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'da, Türkiye-Macaristan Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) toplantısında katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'a geldi. Bakan Bolat, başkent Budapeşte'deki Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'dan Türkiye-Macaristan ilişkileri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bolat, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, "Sayın Elçimize ve elçilik çalışanlarımıza sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Bakan Bolat, Macar mevkidaşı Szıjjarto ile bir araya geldi

Bakan Bolat, daha sonra Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szıjjarto ile bir araya gelerek, DEİK'in katkıları ile hazırlanan Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılını kutladığımız bugünlerde, iş insanlarımızı JETCO Toplantısı vesilesi ile Budapeşte'de bir araya getirerek, ülkelerimiz arasında yüz yıllardır süren ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerimizi adeta bir kez daha taçlandırmış olduk. Macar dostum ve kıymetli mevkidaşım Sayın Szıjjarto ile birlikte toplantıda özellikle inşaat, müteahhitlik, tarım, enerji, havacılık, imalat sanayi, savunma sanayi ve bilgi iletişim teknolojisi sektörlerinden müteşekkil seçkin Türk ve Macar iş insanları ile bir araya geldik; iş dünyalarımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini ve planlarını etraflıca ele aldık. Toplantının Türk ve Macar şirketler için yeni fırsatlar ve iş bağlantıları oluşturmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısı gerçekleştirildi

Bakan Bolat, Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'nın ardından Macar mevkidaşı Szıjjarto ile Türkiye-Macaristan Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, "Bugün, Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısını, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szıjjarto ile Budapeşte'de gerçekleştirdik. Toplantıda ikili ticari ve ekonomik işbirliğimize dair yol haritamızı belirleyerek, ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde iş birliğimizi daha da derinleştirmek amacı ile kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda taşımacılarımızın geçiş belgesi sayılarının artırılması; vize ve çalışma izinleri; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve AB ile ilgili konuları görüştük ve ilişkilerimizi kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye çıkarma hususunda mutabakata vardık. Macaristan ile ikili ticaretimizde 2025 yılında tarihin en yüksek seviyesi olan 5,15 milyar dolara ulaştığımızı memnuniyetle not ettik; liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atacağımız adımları belirledik. JETCO Toplantısında gerçekleştirdiğimiz yakın istişarelerin, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

