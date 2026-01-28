Türkiye-Macaristan Ticaret Zirvesi - Son Dakika
Türkiye-Macaristan Ticaret Zirvesi

Türkiye-Macaristan Ticaret Zirvesi
28.01.2026 14:19
Ticaret Bakanı Bolat, Budapeşte'de Türkiye-Macaristan 2'nci Dönem JETCO Toplantısı'na katıldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi 2'nci Dönem Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Budapeşte'de Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2'nci Dönem Toplantısı'na katıldı. Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye-Macaristan 2'nci Dönem JETCO Toplantısı'nı, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile Budapeşte'de gerçekleştirdik. Toplantıda ikili ticari ve ekonomik iş birliğimize dair yol haritamızı belirleyerek, ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde iş birliğimizi daha da derinleştirmek amacı ile kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda taşımacılarımızın geçiş belgesi sayılarının artırılması; vize ve çalışma izinleri; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve AB ile ilgili konuları görüştük ve ilişkilerimizi kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye çıkarma hususunda mutabakata vardık. Macaristan ile ikili ticaretimizde 2025 yılında tarihin en yüksek seviyesi olan 5,15 milyar dolara ulaştığımızı memnuniyetle not ettik; liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atacağımız adımları belirledik. JETCO Toplantısı'nda gerçekleştirdiğimiz yakın istişarelerin, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

