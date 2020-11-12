Milli takımda Hırvatistan maçı sonrası koronavirüs paniği yaşanıyor.
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ay yıldızlılar, İstanbul Vodafone Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Hırvatistan karşısında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor