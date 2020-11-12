Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı - Son Dakika

Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı

12.11.2020 00:55
Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı, System.String[]

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli takımda Hırvatistan maçı sonrası koronavirüs paniği yaşanıyor.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ay yıldızlılar, İstanbul Vodafone Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Hırvatistan karşısında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı

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Son Dakika Spor Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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