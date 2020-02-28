Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına ilişkin, "Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele boyun eğmeyen ecdadın torunları, bugün de vatan için ezan ve bayrak için kahramanca mücadele ediyor.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına ilişkin, " Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele boyun eğmeyen ecdadın torunları, bugün de vatan için ezan ve bayrak için kahramanca mücadele ediyor. Şehitlerimizin kanı elbette yerde kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Konya Selçuklu Tepekent Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Bayram Olgun ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Altay, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele boyun eğmeyen ecdadın torunları, bugün de vatan için ezan ve bayrak için kahramanca mücadele ediyor. Şehitlerimizin kanı elbette yerde kalmayacak."

Konya Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Pekdemir de şehit haberinin yürekleri dağladığını belirterek, "Bu acıyı en iyi bizler biliriz. Şehit aileleri olarak artık böyle acı haberler almak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Pekdemir, "Artık inatlaşmayı bırakıp, siyasi görüşleri bir kenara atarak, iktidarıyla muhalefetiyle tüm halkın birlik ve beraberlik içinde olma zamanı gelmiştir. İdlib'de meydana gelen hain saldırıda şehit olan 33 Mehmetçiğimize rahmet, ailelerine, sevenlerine ve Türk halkına sabırlar dilerim." açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da yazılı açıklamasında, çok büyük acı yaşadıklarını bildirdi. Karaarslan, açıklamasında "İdlib'de yaşanan hain saldırıda 33 kahramanımız şehit olmuş, 32 kahramanımız ise yaralanmıştır. Toprağı vatan yapan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları tarafından, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü nedeniyle açılan resim sergisinde de şehitlere ve yaralılara ilişkin açıklama yapıldı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Muhsin Görgülü, Adaleti Savunanlar Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz ve Hukuki Araştırmalar Derneği Konya Şube Başkanı Av. Mustafa Yıldız, Türk askerine yapılan saldırıdan dolayı sonsuz acı yaşadıklarını söyledi.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun da yaptığı açıklamada, "Suriye rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu 33 askerimiz olmuştur. Bu alçakça saldırı bizleri derinden üzmüştür. Acımız derindir." ifadesini kullandı.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu da İdlib'de Türk askerine karşı gerçekleştirilen saldırıda yaşanan kayıpların yürek yaktığını bildirdi. Poçanoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze maalesef buna benzer acı olayları yaşıyoruz ancak Türk milletinin Allah'a, vatana, bayrağa düşkünlüğü bu badireleri de atlamamıza yardımcı olacak. Allah şehitlerimizi Bedir'in, Uhud'un, Kudüs'ün, Endülüs'ün, Çanakkale'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın şehitleriyle beraber eylesin. Cenabıhak, şehitlerimizin yakınlarına sabrı cemil eylesin."

Çanakkale, İdlib, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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