Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar Forumunda İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar Forumunda İş Birliği Vurgusu

Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar Forumunda İş Birliği Vurgusu
06.02.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETB Başkanı Öztürk, Mısır'da düzenlenen forumda ticaret ve yatırımları ele aldı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu iş birliğinde Mısır'ın El-Alemeyn kentinde düzenlenen Türkiye - Mısır Oda ve Borsalar İş Forumu'na katıldı.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, sektörler arası iş birliği fırsatlarının ele alınması ve yeni yatırım alanlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen foruma, Türkiye'den yaklaşık 200 oda ve borsa başkanı ile temsilci, Mısır'dan ise 100'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.

Forumda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil ve Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen konuşma yaptı.

Öztürk, forum kapsamında Edirne ve Trakya bölgesinin ticari potansiyeli, sektörler arası iş birliği imkanları ve bölge üreticilerinin küresel pazarlara entegrasyonu konularında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar Forumunda İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:45:48. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar Forumunda İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.