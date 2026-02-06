Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar Forumunda İş Birliği Vurgusu

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu iş birliğinde Mısır'ın El-Alemeyn kentinde düzenlenen Türkiye - Mısır Oda ve Borsalar İş Forumu'na katıldı.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, sektörler arası iş birliği fırsatlarının ele alınması ve yeni yatırım alanlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen foruma, Türkiye'den yaklaşık 200 oda ve borsa başkanı ile temsilci, Mısır'dan ise 100'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.

Forumda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil ve Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen konuşma yaptı.

Öztürk, forum kapsamında Edirne ve Trakya bölgesinin ticari potansiyeli, sektörler arası iş birliği imkanları ve bölge üreticilerinin küresel pazarlara entegrasyonu konularında değerlendirmelerde bulundu.