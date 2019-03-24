Son Dakika Haberleri: Türkiye-Moldova Maçına Doğru

Türkiye-Moldova Maçına Doğru

38 dakika önce

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye ile oynayacakları maça ilişkin, "Yarın maçı kazanacağımızı düşünüyoruz.

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Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye ile oynayacakları maça ilişkin, "Yarın maçı kazanacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Spiridon, Türkiye ile yarın oynayacakları 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçı öncesinde Yeni Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Medipol Başakşehir'in Moldovalı oyuncusu Alexandru Epureanu'dan Türkiye Milli Takımı hakkında bilgi aldınız mı?" sorusunu üzerine, Türkiye Milli Takımı'nı tanımak için buna gerek olmadığını anlatan Spiridon, "Onun bizimle olmaması çok üzücü. Bize yardımcı olabilirdi. Türkiye'nin oynadığı son 4 oyununa baktık. Türkiye'nin Arnavutluk maçını inceledik." diye konuştu.

Spiridon, takımın ruh halinin pozitif olduğunu belirterek, "Pozitif olduğunuzda her şey olabilir. Fransa maçını kaybettik, bunun için üzgünüz. Yarınki oyunu daha iyi oynayabileceğiz. Yarın maçı kazanacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin yeni teknik direktörü Şenol Güneş takıma bir şeyler katmış. Arnavutluk maçında da bunu gördük. Forvet oyuncularından da bunu anlayabilirsizin." ifadelerini kullandı.

Posmac: "Yarın elimizden geleni yapacağız"

Moldova'nın savunma oyuncusu Veaceslav Posmac ise Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Grupta kaybettikleri Fransa maçı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Posmac, "Türkiye'de iyi oyuncular var ancak yarın iyi karşılık vermek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Yeni Eskişehir Stadı, Moldova, Türkiye, Spor
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