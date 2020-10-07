Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu - Son Dakika

Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu

07.10.2020 09:44

Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu Gece gündüz çalıştılar, madende ölen 263 işçiyi cep uyduda yaşattılar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin 1992 yılında meydana gelen grizu faciasında ölen 263 madencinin adını yaşattığı Grizu 263 takımı;

Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu

Gece gündüz çalıştılar, madende ölen 263 işçiyi cep uyduda yaşattılar

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin 1992 yılında meydana gelen grizu faciasında ölen 263 madencinin adını yaşattığı Grizu 263 takımı; gece gündüz aralıksız çalışmaların sonucunda Türkiye'nin ilk cep uydusunu Aralık 2020 tarihinde uzaya göndermenin heyecanını yaşıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Erdemir'in desteği ile 2 yıl önce üretimine başlanan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın üretim ve test aşamaları tamamlandı. Grizu-263 cep uydusu Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nden Space X Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaleti Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzaya gönderilecek.

1992 yılında meydana gelen 263 işçinin öldüğü grizu patlamasından ismini alan 'Grizu 263' uzay takımı ve 'Grizu 263A' cep uydusu, uzayda 4 yıl görev yapacak. Proje koordinatörü Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, "4 yıl öncesinde öğrenci arkadaşlarımızla birlikte Grizu 263 takımımızı kurduk. Bu süreç içerisinde bu günlere eriştik. 4 yıllık zaman içerisinde öğrenci ekibimiz dünya çapında başarılara imza attı. 2 yıl öncesinde başlayan cep uydu projemiz, fırlatıcı firmaya ulaştırılma sürecinde artık son aşamalara geldi. Aralık 2020 tarihinde de uzaya fırlatılacaktır" diye konuştu.

525 kilometre alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek

Cep uydunun fırlatılmasına ilişkin detaylar veren Grizu 263 Takım Kaptanı Çağla Aytaç Dursun, uzay takımının ulusal ve uluslararası alanda bir çok başarı elde ettiklerini hatırlattı. Zonguldak'tan başarı hikayesinin çıktığını anlatan Dursun, "Yaklaşık 4 yıl önce kurduğumuz uzay takımımızla beraber uluslararası ve ulusal alanda bir çok başarı elde ettik. Ardından Grizu 263A olarak isimlendirdiğimiz cep uydu projemizi başlattık. Üretim, tasarım ve test aşamalarının hepsi tamamlandı. Uydumuz İskoçya'da fırlatıcı firmaya teslim edildi. Aralık ayında Space-X Falcon roketiyle uzaya gönderilecek. 525 kilometre alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek. 4 yıl görev yapması planlanıyor. Heyecanla Aralık ayını bekliyoruz. Çok büyük gurur duyuyoruz. Zonguldak'ta böyle bir şeyin başarmış olmanın verdiği mutluluk var. Zonguldak ve uzayı bir araya getirdik. Arkadaşlarımızla gece gündüz istisnasız çalıştık. Hepsi büyük fedakarlık ve emek harcadı. Bu emeklerimizin karşılığını alacak olmamız da bizi ayrıca mutlu ediyor. 1992 yılında hayatını kaybetmiş 263 madencimizin ismiyle beraber uydumuzu uzaya göndereceğiz. Bu bizim için inanılmaz gurur kaynağı. 263 madencimizi anabildiğimiz için çok gururluyuz. Rektörümüze, Erdemir'e, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarımıza herkese çok teşekkür ediyorum, bize destek oldular" diye konuştu.

"263 madencimizin anısıyla uzayda görev yapacak"

Çağla Aytaç Dursun, 263 maden işçisinin isimlerinin "karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine" mottosuyla cep uyduya yerleştirildiğini hatırlatarak, "Takım olarak hiçbirimiz Zonguldaklı değiliz ama Zonguldak'ta yaşıyoruz. Burada eğitim alıyoruz. Takımı kurarken içimizden bir parça olmasını istedik. En önemlisi de 1992 yılında hayatını kaybeden 263 madencimizin olabileceğini düşündük. Takımımızın ismini Grizu 263 koyduk. Uydumuzun ismini de Grizu 263A koyarak 263 madencimizin ismini uzayda yaşatmaya karar verdik. Aralık ayında 263 madencimizin anısıyla beraber uydumuz uzayda görev yapacak. Zonguldak halkına çok teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybetmiş madenci yakınları bazen bize teşekkür maili ve mesajları atıyorlar. Bu bizi duygulandırıyor. Hem ismimizle hem yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Büyük fedakarlıklarla bu günlere geldik" diye ifade etti.

Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu
Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu
Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu
Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu - Son Dakika

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