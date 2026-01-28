Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
Spor

Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Kadrosu Belli Oldu

28.01.2026 14:17
Konya'da düzenlenecek Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklandı.

Konya'da 1-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım kadrosu belli oldu.

Avrupa Bisiklet Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda 30 ülkeden 315 elit sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve kategorileri şöyle:

Kadınlar:

Sevim Gerçek (scratch, points)

Reyhan Yakışır (omnium)

Fatmanur Doğan (elimination)

Erkekler:

Ramazan Yılmaz (omnium, scratch, elimination)

Mustafa Tarakcı (points, madison)

Emre Kaplan (madison)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, milli takım kadrosuna ilişkin, "Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı, yalnızca bir yarış organizasyonu olarak değil, Türk pist bisikletinin geleceğine dair hedeflerimizi somutlaştıran ve genç bisikletçilere ilham veren çok önemli bir vitrin olarak görüyoruz. Konya Veledromu gibi dünya standartlarında bir tesiste, kendi evimizde Avrupa'nın en güçlü sporcularıyla yarışacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sporcularımız uzun soluklu, planlı ve bilimsel bir hazırlık sürecinden geçti. Başta Ramazan Yılmaz olmak üzere tüm milli sporcularımızın, bu şampiyonada yalnızca sonuç odaklı değil, mücadele gücü, disiplin ve temsil bilinciyle Türk bisikletinin vizyonunu sahaya yansıtacağına inanıyorum. Pist bisikletinde sürdürülebilir başarı hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörü Mutlu Erçevik ise şampiyona öncesi hazırlık sürecini ve beklentilerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, sporcularımızın uzun süredir verdikleri emeğin karşılığını görebileceğimiz çok önemli bir organizasyon. Bu seviyede yarışmak, her sporcu için başlı başına değerli ve öğretici bir deneyim. Sporcularımız uzun süredir düzenli, disiplinli ve planlı bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu süreçte gösterdikleri özveri ve çalışma disiplini bizim için son derece kıymetli. Öncelikli hedefimiz, her bir sporcunun kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyması. Yarışlardan güçlü kazanımlarla ayrılmalarını ve bu deneyimi ilerleyen süreçlere taşımalarını amaçlıyoruz. Kadromuzda genç ve gelişime açık sporcular yer alıyor. Bu tür uluslararası organizasyonlar, sporcuların kendilerini tanımaları, yarış ortamına alışmaları ve öz güven kazanmaları açısından çok önemli. Sporcularımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla piste çıkacak. Türk pist bisikleti, planlı ve sürdürülebilir bir gelişim süreci içinde ilerliyor."???????

Kaynak: AA

