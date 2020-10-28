Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart, kanaat önderi İmam Diko ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart, kanaat önderi İmam Diko ile görüştü

28.10.2020 22:03
Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart, kanaat önderi İmam Diko ile görüştü, System.String[]

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, kanaat önderi İmam Mahmud Diko ile görüştü.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, kanaat önderi İmam Mahmud Diko ile görüştü.

Onart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede, Mali'deki son durumun yanı sıra Libya, Mısır, Sudan ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile diplomatik yakınlaşmasının ele alındığını belirtti.

Görüşmede İslam dünyasındaki gelişmelerin de konuşulduğunu ifade eden Büyükelçi Onart, İmam Diko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyası için yaptıklarından gurur duyduğunu söylediğini aktardı.

Muhalefet platformu M5 RFP'nin öne çıkan isimlerinden olan İmam Diko, aşırıcı unsurlardan uzak duruşu, kapsayıcı dili ve ahlaki değerleri önceleyen üslubuyla Mali'de siyaset üstü bir figür olarak tanınıyor.

Murat Mustafa, Türkiye, Bamako, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart, kanaat önderi İmam Diko ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika

Başakşehir maçında sakatlanan Neymar oyuna devam edemedi İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı
Bakan Koca'dan 12 bin sağlık personeli alımı müjdesi Bakan Koca'dan 12 bin sağlık personeli alımı müjdesi         
21:48
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım         
20:47
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı         
19:38
Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi         
18:01
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti         
17:11
Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş         
15:25
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 22:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart, kanaat önderi İmam Diko ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei