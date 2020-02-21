Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Hanau'daki saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Hanau'daki saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün... - Son Dakika

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Hanau'daki saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün...

36 dakika önce

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Baba Selahattin ve dede Halit ile Sedat'ın kardeşi Sezer Gürbüz'e evlerinde taziyelerini bildiren Ali Kemal Aydın aileye sabırlar diledi.

Baba Selahattin Gürbüz Büyükelçi Aydın'a, "Yaşamayan bilmez bunu, bittik biz. Arkamızda dağ gibi bir çocuk vardı. Koruyamadık çocuklarımızı." dedi.

Büyükelçi Aydın da Selahattin Gürbüz'e hitaben "Sedat'ı koruması gerekenler asıl onu koruyamadı. Sizin bir suçunuz yok." ifadesini kullandı.

Aydın, Türkiye olarak ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralıların yanında olduklarını belirterek, saldırının tam olarak aydınlatılması konusunu yakından takip edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Hanau'daki saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün...

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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